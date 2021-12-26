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【好去處】DFS「天馬行空夢幻旅程」體驗館　免費入場　可製專屬WhatsApp貼圖

精明消費 10:00 2021/12/26

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DFS於香港T廣場廣東道店，由即日起至2022年1月2日推出「天馬行空夢幻旅程」體驗館，全店設有一系列互動空間，免費入場，發掘6大打卡熱點。

活動先由Wonder Fairy節日大使以Token of Joy迎接遊客，顧客可透過解鎖巨型聖誕倒數月曆「奇妙24天」的24個不同的互動盒子，找尋通往下一個打卡熱點的綫索，體驗感官刺激。

「天馬行空夢幻旅程」會帶大家前往歡樂的夢幻田園（The Field of Fantasy）房間，房內滿載色彩鮮艷的絨球及鼓舞人心的字句，更伴隨着節日香氣與音樂。

月光魔法時刻（Moonlight Magic）房間，disco波波燈在房內閃閃發光，營造出絕美打卡時機，更有神秘按鈕觸發波波燈發射出閃光，令節慶氣氛大增。

最後，是奇妙空間（Room of Wonder）的互動牆，繽紛的彩球在屏幕上自由漂浮，可透過揮動手臂或完成趣味舞蹈動作，打開隱藏的節日祝福，並可在出口處的拍照區製作專屬WhatsApp貼圖，將美好回憶帶回家。

 

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作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：DFS香港T廣場廣東道店推出天馬行空體驗館 6大夢幻打卡點免費入場（收費文章）】

欄名 : 消費錦囊

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