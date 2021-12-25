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【聖誕節2021】上水廣場7米高麵包犬巨型聖誕樹　仲有聖誕限定萌爆甜品

精明消費 10:00 2021/12/25

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Landmark North上水廣場聯乘日本著名的可愛治癒角色系列「Yeastken」，以萌爆剛出爐麵包犬造型為主題，打造4大打卡熱點，齊齊焗出快樂聖誕！

「麵包犬」是日本著名的可愛治癒角色系列，將麵包結合不同可愛的狗狗模樣，炮製出一系列的萌爆角色。今個聖誕超可愛治癒系角色「麵包犬」9大經典角色，將換上聖誕服飾在上水廣場軟綿綿登場。

活動期間，上水廣場2樓中庭設有近7米高的麵包犬巨型聖誕樹，柴犬麵包、土佐犬紅豆麵包、薩摩耶菠蘿麵包、博美手撕麵包等深受歡迎的角色，更首度換上聖誕裝束化身聖誕禮物。聖誕樹前還有一隻1.5米高、超過2米長的巨型柴犬麵包，以萌爆聖誕造型讓大家合照。

打造夢幻光影花園

商場5樓戶外位置首度開放並打造成Pet Pet夢幻光影花園，站在巨型霓虹燈麵包犬旁，擺出各種賣萌表情，一同拍下炫亮歡欣的照片。平台還設置了光影動感互動裝置，玩家踏上麵包犬腳印，燈光會隨之舞動，每個舞步亦配襯了獨有聲效，令人如置身快樂聖誕場景中。

另外，更設柴犬治癒繪本所及期間限定甜品店，除展出Yeastken麵包犬漫畫繪本外，期間限定店更發售由Hami Bakery主理的聖誕限定版甜品，及首度聯乘上水廣場ABC Bakery限定發售的麵包犬軟綿綿厚吐司及麵包犬日式燒餅，萌味十足！

 

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Landmark North上水廣場ｘYeastken《焗出快樂聖誕》

日期：即日起至2022年1月2日
地點：上水廣場各樓層（上水龍琛路39號）
時間：早上10時正至晚上10時正

 

作者：馮柏偉

責任編輯：馮柏偉、黃依情

（節錄）

【原文：上水廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹（收費文章）】

欄名 : 消費錦囊

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