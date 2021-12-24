【Sony手機】日系Sony推Xperia Pro-I叫價13000元　日日清貨到底有幾吸引？

今天是「平安夜」，薑餅人謹祝大家聖誕快樂。

Xperia Pro-I成熱賣手機

不知大家有否準備聖誕禮物給親朋好友呢？又會否考慮送智能手機？薑餅人日前行場時得知，近日熱賣的手機是日系Sony推出的Xperia Pro-I 。據店員所說，這部開價近13000元的手機，來貨量不多，每每有貨便即日賣清，不好彩的客戶有機會要訂機才能入手心頭好。

這部手機是Sony近年罕見的超旗艦作品，以超強拍照功能作主打，配備1.0 吋感測器，讓用戶可以拍攝畫質出色的相片和影片。大型感測器由 Sony 原創的訊號處理器提供技術支援，為相機帶來高速性能。加上開售初期更贈送價值兩千多元的Sony最新藍牙耳機，難怪市場上一機難求。

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Sony手機曾領先潮流

薑餅人對Sony手機始終有一點情意結，皆因在蘋果iPhone推出之前，Sony手機可算是走在時代的尖端，當中更用過智能手機的祖先P800、P900以及P1i一系列觸屏兼配備手寫筆的產品，至今仍回味無窮。另外Walkman系列的W900i的旋轉機身，至今也是後無來者。

不過，自從Android智能手機年代後，Sony手機似乎未能掌握用戶的口味，令市場佔有率不斷萎縮，至今要買Sony手機套也只能網購，反映了Sony手機的現況。

近年Sony手機主打攝影功能，搭配Sony相機的黑科技來吸引用戶，加上以特別修長的手機屏幕，成功地與其他手機產品作出區別，但售價方面卻一年貴過一年，今年的旗艦Xperia 1 iii已開價接近1萬大元。不過，價錢越高是否代表拍攝質素越佳，這個問題似乎在Sony手機上特別備受關注。

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Sony Xperia 1 III 評分輸華為、蘋果

近日手機攝影評級機構DXOMARK 公布了Sony Xperia 1 III 評分，總分僅 115 分，較上代的 Xperia 1 II 僅高出3分，評語更用比前代略有改進，但與一眾市場上的競爭對手相比，評分卻遠遠落後。當中華為P50 Pro以144分登頂，蘋果iPhone 13 pro有137分，115分的手機多是一兩年前的舊型號。

這結果無疑極具爭議性。拍照、變焦及攝錄得分為 118、68 及 102 分。規格方面 Xperia 1 III 搭載了驍龍 888 處理器，採用 6.5″ 4K OLED 屏幕，提供專用的拍攝按鈕。

Sony手機優勝之處

鏡頭方面就用上1200萬像鏡頭，支援1200萬像超寬16mm 等效焦距，允許手機在70mm （f/2.3）及 105mm （f/2.8）之間切換，另外用家用攝錄 4K 鏡頭，幀數範圍由24 幀/秒至到120 FPS 慢動作。

Sony手機的拍照效果其實是否如評分般差，薑餅人作為用家當然有權說話。Sony手機與其他智能手機最不同的地方，便是在相機功能留下不少功能讓用家自行調校，一如使用單反手機，若用家只懂以自動模式拍照，Sony未必是你的首選。 只要掌握相關技巧，其實也不難拍得好照片。