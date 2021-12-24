【大灣區】中證監擬嚴控「假外資」　官媒指短期不影響北向資金動向

內地官媒《經濟日報》最近發表評論文章指，中證監就修改《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》公開徵求意見，明確「滬深股通投資者不包括內地投資者」，規範內地投資者返程交易行為，對所謂「假外資」從嚴監管。

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文章指，設立滬深股通交易渠道，本意是便利境外投資者通過香港經紀商投資A股市場。自從滬深股通開通以來，這一機制整體運行平穩，在引入境外長期資金、推進市場互聯互通方面發揮了積極作用。

不過，出於獲取更低配資成本、躲避監管等因素，近年來有部分內地投資者在香港開立證券帳戶及北向交易權限，通過滬深股通交易A股，給市場造成了北向交易中有「假外資」的印象。

「假外資」交易規模佔比約1% 仍存潛在風險

根據證監會披露的數據，目前此類交易總體規模不大，交易金額在北向交易中的佔比保持在1%左右。投資者數量約有170萬名，大部分無實際交易，近3年有北向交易的內地投資者約有3.9萬名。

文章指，雖然這一數字看上去不足為道，但潛伏的危害卻不容忽視。北向資金一向有「聰明錢」之稱，資金動向對普通投資者的投資決策有一定影響。內資披上「外資馬甲」，較容易躲避內地監管，對A股普通投資者投資決策進行干擾，存在跨境操縱等潛在風險。

文章總結，監管部門嚴管「假外資」，短期並不會明顯影響北向資金動向，長遠看更有利於資本市場高水平雙向開放。

責任編輯：鄭樂怡

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