  • 21°C
香港時間 : 20211224日 (週五) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節2021】聖誕禮物Last call！　保值Cartier 14款男女3萬元以下飾物　戴得收藏得投資亦得！

個人增值 17:05 2021/12/24

分享：

聖誕禮物最後召集！明天就是聖誕節，相信有不少男士和女士仍然煩惱應該準備甚麼驚喜禮物給心愛的另一半。馬上參考以下Cartier保值首飾和手錶推介啦！價錢只是3萬元以下，而且每款都是鑽石款式，既可配戴又可以收藏投資。

Cartier女士珠寶包括有耳環、手鐲、項鏈和戒指，為了男士的荷包着想的同時，又要有心意和得體。以下精選6件不會超過2萬元的鑽石款式首飾，其中LOVE系統手鐲鑲有鑽石，只需16,800港元，而LOVE系列項鏈鑲有2顆鑽石售價同樣是不超過2萬元，為19,300港元，男士們可以入手送給自己的至愛啦！至於女士們亦可以選擇3萬元以下的手錶和鑽戒送給另一半，包括有TANK系列的TANK MUST腕錶，銀色錶盤，配上黑色粒面小牛皮錶帶，售價是21,600港元，而1895系列的1985結婚戒指鑲有1顆0.04克拉的鑽石，售價是18,500港元。

■精選8款女士Cartier聖誕之選鑽石首飾■

    點擊圖片放大

■精選6款男士Cartier聖誕之選飾物■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資】最保值手錶品牌竟然唔係勞力士！　邊個品牌平均回報近50%？
今日
【品味投資】最保值手錶品牌竟然唔係勞力士！　邊個品牌平均回報近50%？
【名品攻略】蔡嘉欣曬Chanel小金球牛仔布手袋　上架個半月炒價近5萬升逾4成
2021/12/23
【名品攻略】蔡嘉欣曬Chanel小金球牛仔布手袋　上架個半月炒價近5萬升逾4成
【品味投資】中國威士忌品牌首批生肖酒　呢個酒樽設計場景感話題性兼備！
2021/12/21
【品味投資】中國威士忌品牌首批生肖酒　呢個酒樽設計場景感話題性兼備！
【品味投資】百達翡麗發行全新三問腕錶　全球限量15隻 擁嶄新技術的報時鐘錶
2021/12/17
【品味投資】百達翡麗發行全新三問腕錶　全球限量15隻 擁嶄新技術的報時鐘錶
【品味投資】富藝斯2021總成交達93億　百達翡麗以6千萬成交　成全年最高鐘錶拍品
2021/12/17
【品味投資】富藝斯2021總成交達93億　百達翡麗以6千萬成交　成全年最高鐘錶拍品
另類投資 港元 聖誕節 珠寶

上一篇文章

未諗到買咩聖誕禮物？精選3萬元以下保值首飾手錶

下一篇文章

【大灣區】中證監擬嚴控「假外資」　官媒指短期不影響北向資金動向
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場調查】勞動力短缺非因後生想「躺平」　經濟學家：因嬰兒潮一代受惠股樓升值提早退休
【職場調查】勞動力短缺非因後生想「躺平」　經濟學家：因嬰兒潮一代受惠股樓升值提早退休
【職場求生術】美國女生10年轉6次工　靠跳槽月薪2萬變14萬　7個技巧防被HR壓價
【職場求生術】美國女生10年轉6次工　靠跳槽月薪2萬變14萬　7個技巧防被HR壓價
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【品味投資】最保值手錶品牌竟然唔係勞力士！　邊個品牌平均回報近50%？
【品味投資】最保值手錶品牌竟然唔係勞力士！　邊個品牌平均回報近50%？
【名品攻略】蔡嘉欣曬Chanel小金球牛仔布手袋　上架個半月炒價近5萬升逾4成
【名品攻略】蔡嘉欣曬Chanel小金球牛仔布手袋　上架個半月炒價近5萬升逾4成
今日理財筆記 - 想儲夠350萬享財務自由　應該點樣砌股票組合？
想儲夠350萬享財務自由　應該點樣砌股票組合？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款