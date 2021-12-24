【聖誕節2021】聖誕禮物Last call！　保值Cartier 14款男女3萬元以下飾物　戴得收藏得投資亦得！

聖誕禮物最後召集！明天就是聖誕節，相信有不少男士和女士仍然煩惱應該準備甚麼驚喜禮物給心愛的另一半。馬上參考以下Cartier保值首飾和手錶推介啦！價錢只是3萬元以下，而且每款都是鑽石款式，既可配戴又可以收藏投資。

Cartier女士珠寶包括有耳環、手鐲、項鏈和戒指，為了男士的荷包着想的同時，又要有心意和得體。以下精選6件不會超過2萬元的鑽石款式首飾，其中LOVE系統手鐲鑲有鑽石，只需16,800港元，而LOVE系列項鏈鑲有2顆鑽石售價同樣是不超過2萬元，為19,300港元，男士們可以入手送給自己的至愛啦！至於女士們亦可以選擇3萬元以下的手錶和鑽戒送給另一半，包括有TANK系列的TANK MUST腕錶，銀色錶盤，配上黑色粒面小牛皮錶帶，售價是21,600港元，而1895系列的1985結婚戒指鑲有1顆0.04克拉的鑽石，售價是18,500港元。

■精選8款女士Cartier聖誕之選鑽石首飾■

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■精選6款男士Cartier聖誕之選飾物■

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責任編輯：區祖飛

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