【聖誕節2021】平安夜出街慶祝玩夜咗有咩車搭？　港鐵巴士小巴電車交通安排一覽

▲ 【聖誕節2021】平安夜出街慶祝玩夜咗有咩車撘？ 港鐵巴士小巴電車交通安排一覽

今晚平安夜出街慶祝要留意平安夜及聖誕假期期間，為配合節日活動而實施的特別交通及運輸安排。以下整合了港鐵、巴士、專綫小巴、電車及渡輪安排。

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港鐵不提供通宵列車服務



港鐵在平安夜維持正常服務時間，不提供通宵列車服務，但8條港鐵鐵路綫（迪士尼綫及機場快綫除外）將會在下午加強服務班次。港島綫、荃灣綫、觀塘綫、東鐵綫（紅磡至上水）及屯馬綫在12月25至27日會加強服務。

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運輸署指，部分巴士及專綫小巴路綫會作出服務調整、加強服務或延長服務時間。

巴士改道、加強服務或延長服務一覽

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專綫小巴

部分專綫小巴將於平安夜及聖誕假期期間延長服務時間。

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電車

電車在平安夜的服務時間將延長至翌日凌晨2時30分。而中環至半山自動扶梯系統亦會在平安夜及12月25日延長服務時間至翌日凌晨1時。

渡輪

富裕小輪服務（屯門—東涌—沙螺灣—大澳）將於12月24日上午11時30分及12月25日上午11時、中午12時及下午4 時30分增加由屯門往大澳的航班，以及於12月24日下午3時及12月25日下午2時45分、下午3時15分及下午6時30分增加由大澳往屯門的航班。



運輸署呼籲市民，盡量使用公共交通工具，避免駕車前往繁忙地區，市民請留意各相關公共交通服務營辦商的乘客通告。

詳情可瀏覽運輸署消息公布。

更多聖誕節好去處，請瀏覽聖誕節2021懶人包。

責任編輯：李瑩

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