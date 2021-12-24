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【理財規劃】教你建立「理財金字塔」　輕鬆累積財富實現人生目標

博客 12:10 2021/12/24

分享：

根據本年9月香港存款保障委員會的調查結果顯示，有儲蓄習慣的受訪者佔比約為62%，較去年下跌5%；而每人每月的平均儲蓄金額為6,600港元，較去年下跌6%，並出現連續2年下跌的趨勢。儲蓄知易行難，究竟應怎樣進行理財規劃呢？

要及早達成財務自由，首先要從「理財金字塔」入手。「理財金字塔」主要包括3個部分，最底層是風險管理，是理財規劃的基石，目標是令個人及家人的生活獲得保障；中層是財富管理，目標是為已累積的財富保值和增值，以達致人生中不同的目標，例如子女的教育大計、個人的退休規劃等；頂層是財富保存及分配，目標是為累積的資產進行財務規劃，確保財富得到適當的管理，並轉移給摯愛家人。

【39歲冀儲夠350萬享財務自由 重倉收息股應如何提升組合增長力？：按此

建立「理財金字塔」

1. 保障＋儲蓄：

要建立穩健的風險管理，可藉人壽、醫療及危疾等的保障計劃，將風險轉嫁給承保的保險公司。雖然危疾是港人健康的一大威脅，然而根據香港政府統計處2019年11月發表的數據顯示，平均每7個人僅約1人同時享有醫療及危疾保障。

危疾保障的滲透率偏低，主要因為不少人認為於投保後，若然身體健康無恙，便會感到所繳的保費等同一項「消耗性開支」，付不得其所。現時市場有些危疾保障計劃同時提供危疾保障及儲蓄功能，若不幸患上危疾，便可獲一筆過賠償；若然健康一直無恙，便可藉計劃累積財富的功能，當選擇退保時或於保單期滿時，獲得現金價值回奉，誠然是「進可攻，退可守」的風險保障規劃；既可為健康建立安全網，亦可為財富增值。

【港人太長命？ 怎樣確保退而無憂？：按此

2. 儲蓄＋傳承：

時間是財富增值的催化劑，愈年青開始計劃，愈能夠令資產在雪球效應下不斷增值。現時，市場上有提供不同回報潛力的保險儲蓄計劃，你可根據自己的理財目標選擇合適的計劃，並可藉計劃容許提取保單所累積的現金價值的靈活彈性，實現人生中的各項計劃。較全面的計劃更同時提供終身年金及財富傳承的選項，除可為自己的將來製造可以享足一世的長糧，退而無憂，亦可於日後選擇把保單內的財富直接傳承，為摯愛塑造幸福未來。

古語有云：「天有不測之風雲，人有旦夕之禍福」。世事難料，我們確實無法預知未來，但我們卻可以未雨綢繆，管理好個人的「理財金字塔」，及早備妥風險及財富管理，以掌控實現各種人生目標的節奏，充滿信心地掌握未來。財富是一點一滴累積的成果，只要懂得「理財斷捨離」，減少衝動消費，學懂取捨，並選擇適合自己的理財工具，你也可以成為理財達人。

撰文 : 葉偉傑 萬通保險創新營銷品牌部部門副主管

欄名 : 保險DNA

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