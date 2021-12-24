台慶贏51萬現金獎放銀行2年無用過　黃庭鋒靠家人「慫恿」置業：筆錢幫咗我好多（立即收看）

憑着無綫劇集《把關者們》收穫大量粉絲激讚演技爆發的黃庭鋒，近日人氣攀升。他在2018年《萬千星輝賀台慶》奪得51萬現金大獎的他，就以該筆獎金置業，有獎金加持幫助下首次晉身成為業主，黃庭鋒笑言自己很幸運。

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怕積蓄一鋪清袋 51萬獎金2年來幾乎無用過

黃庭鋒憶述台慶獲獎當日，仍感難以置信，他指當晚更是徹夜難眠，之後更非常仔細地考慮應該如何善用這筆獎金。原本他打算將獎金留作家人旅行使費，不過母親卻叫他先儲起來，於是一儲便是2年，期間除了宴請朋友，該筆錢幾乎沒有用過。

家人自幼便教導庭鋒儲蓄的重要性，受家人影響，庭鋒在投資理財方面也較為保守，從小便覺得銀行應該要保留一定的儲蓄以作保障。「我理財方面很保守，覺得有筆錢在銀行很有安全感。」因此，當他取得獎金後也沒有花掉。「那51萬放在銀行2年，很有安全感，一直都沒有打算用，因為我不想銀行戶口突然間變空。」

直至有次他與媽媽經過天水圍Wetland Seasons Park，覺得濕地公園環境清幽，遠離市區煩囂，母親甚是喜歡，於是便提議庭鋒可以用獎金入手該新樓盤。庭鋒指，從前他希望有穩定的經濟能力才置業，經常每兩個星期一個月就會查看銀行儲了多少錢，看到有錢就覺得安心。買樓將51萬獎金連同自己原本的積蓄全數用作付首期置業，變相清空銀行戶口，確實是需要很大的勇氣。

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花三分二人工供樓 享受供樓壓力

不過庭鋒自從買樓後，理財的心態也隨之改變。「以前不懂投資，沒有這個概念，只知道默默耕耘工作。現在我覺得因為物業會升值，升值後那些錢仍在，可以為自己帶來更多儲蓄和資金。」

首次榮升做業主，庭鋒難掩興奮心情，之後更開始不時物色其他潛力樓盤，打算未來可以樓換樓。不過演員收入不穩，每個月又要花薪金的一半甚至三分二供樓，會否覺得很大壓力？「我不覺得很大壓力，反而很享受『上到車』的感覺，因為覺得自己可以控制和擁有這些事，感覺更實在。」

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置業首看環境舒適度

無綫不少藝人置業都首選近公司的將軍澳區，天水圍地理位置偏僻，加上庭鋒買入時仍未有完善的交通和社區配套，為何還會選擇當區？庭鋒表示，除了因母親喜歡濕地公園愜意的環境外，自己亦喜歡住在遠離市區的地方。他坦言置業時看重的，首先是環境。「我不喜歡住在上班附近的地方，會感覺好像下班後也沒有離開過。住得舒服與否很重要，濕地公園有大遍草地，我覺得很舒服。」

未入行前，庭鋒在國際學校擔任體育老師，收入穩定。成為藝人收入不穩，又要供樓，他直指未來可能需要發展副業。從前在日本留學時，庭鋒經常做兼職老師教小朋友英文，因此回港後，他都想繼續做教學工作，希望未來創業從開辦團隊教授小朋友在運動方面發展。

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記者：嚴熹曼

場地提供：Vspace Prime

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