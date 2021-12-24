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【聖誕節2021】聖誕節唔止打卡！　遠離繁囂去「偽旅行」感受節日氣氛

精明消費 14:20 2021/12/24

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【聖誕節2021】聖誕節唔止打卡！　遠離繁囂去「偽旅行」感受節日氣氛

聖誕節無得去旅行，又唔想去商場同人逼，仲有咩選擇？今年聖誕節期間，可以選擇遠離市區，去一趟「偽旅行」！以下呢兩個聖誕好去處，可能適合想去旅行感受異國風情嘅你，有東方威尼斯之稱嘅大澳，以及呈現美國西部牛仔淘金小鎮風情嘅赤柱聖誕市集，都可以令你有短暫離開香港嘅錯覺！

大澳文化節　遊水鄉遠離繁囂

大澳擁有「東方威尼斯」美譽，保留傳統水鄉的風情，讓本地人都可以享受遠離繁囂的小旅行。至27日聖誕期間，香港青年協會及大澳文化協會合作舉行「大澳Let's Go！大澳文化節2021」，有多種不同活動及體驗，全部可免費參與。另外，12月26日更會舉行大型「河涌巡禮Go！」水上巡遊，巡禮由10艘龍舟帶領，體現大澳獨特的文化及精神，過一個充滿文化氣息嘅拆禮物日！

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    +4
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「大澳文化節2021」詳情可按此

赤柱聖誕市集　感受美式節日氣氛

今年聖誕至27日，赤柱廣場以美國西部牛仔為主題，市集入口處擺放了西部牛仔的裝飾，為配合金礦場景，部分攤檔布置更以原木打造。聖誕市集更集結逾60個人氣品牌，包括Blue Bottle Coffee、香港本土Gin酒品牌白蘭樹下的丹丘蒸留所及「Bloomberg 2020年全球最佳漢堡」的香港漢堡店Honbo等。同場仲有模擬淘金遊戲，參加者於限時內進行淘金，每個活動日會的勝出者可獲得由just gold鎮金店送出的足金黃金乙份！

做西部牛仔感受美式聖誕節氣氛，更可以行市集買禮物、歎美食美食，一舉幾得！

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「赤柱Wild West Adventure聖誕市集」詳情可按此

想知道更多聖誕節好去處，即睇聖誕節2021懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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