【消費優惠】一粥麵晚市「提早開飯」優惠 惠顧煲仔飯即減10元 精明消費 09:00 2021/12/24 分享： 一粥麵晚市時段推出鴛鴦腸煲仔飯，現時逢星期一至四（公眾假期除外），晚市6時半前提早購買鴛鴦腸煲仔飯，更可享早鳥優惠，即減10元。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【聖誕節2021】唔使入樂園 都有迪士尼人物陪你過聖誕 2021/12/23 【聖誕節2021】唔使入樂園 都有迪士尼人物陪你過聖誕 【美食節】冬日美食節平安夜開鑼 搶購$1美食 抽獎贏半島Staycation套票 2021/12/23 【美食節】冬日美食節平安夜開鑼 搶購$1美食 抽獎贏半島Staycation套票 【Staycation】新年住迪士尼酒店半價 快閃優惠一家四口入住包早餐人均464元（附預訂連結） 2021/12/23 【Staycation】新年住迪士尼酒店半價 快閃優惠一家四口入住包早餐人均464元（附預訂連結） 【消費優惠】星夢遊輪新年限時優惠 2日行程由$1,194起 2021/12/23 【消費優惠】星夢遊輪新年限時優惠 2日行程由$1,194起 【消費優惠】牛津大學出版社網店年度折上折 全店書籍低至85折 2021/12/23 【消費優惠】牛津大學出版社網店年度折上折 全店書籍低至85折 一粥麵 香港 飲食優惠 付款優惠 著數優惠