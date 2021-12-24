  • 19°C
香港時間 : 20211224日 (週五) 09:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】一粥麵晚市「提早開飯」優惠　惠顧煲仔飯即減10元

精明消費 09:00 2021/12/24

分享：

一粥麵晚市時段推出鴛鴦腸煲仔飯，現時逢星期一至四（公眾假期除外），晚市6時半前提早購買鴛鴦腸煲仔飯，更可享早鳥優惠，即減10元。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【聖誕節2021】唔使入樂園　都有迪士尼人物陪你過聖誕
2021/12/23
【聖誕節2021】唔使入樂園　都有迪士尼人物陪你過聖誕
【美食節】冬日美食節平安夜開鑼　搶購$1美食　抽獎贏半島Staycation套票
2021/12/23
【美食節】冬日美食節平安夜開鑼　搶購$1美食　抽獎贏半島Staycation套票
【Staycation】新年住迪士尼酒店半價　快閃優惠一家四口入住包早餐人均464元（附預訂連結）
2021/12/23
【Staycation】新年住迪士尼酒店半價　快閃優惠一家四口入住包早餐人均464元（附預訂連結）
【消費優惠】星夢遊輪新年限時優惠　2日行程由$1,194起
2021/12/23
【消費優惠】星夢遊輪新年限時優惠　2日行程由$1,194起
【消費優惠】牛津大學出版社網店年度折上折 全店書籍低至85折
2021/12/23
【消費優惠】牛津大學出版社網店年度折上折 全店書籍低至85折
一粥麵 香港 飲食優惠 付款優惠 著數優惠

下一篇文章

【消費優惠】adidas網店指定產品低至5折　圓貝免費派100杯茶飲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今公布申請結果　即睇自己有無中獎（附網頁連結）
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今公布申請結果　即睇自己有無中獎（附網頁連結）
【5000元消費券】今日拎唔到第3期$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【5000元消費券】今日拎唔到第3期$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【Staycation】新年住迪士尼酒店半價　快閃優惠一家四口入住包早餐人均464元（附預訂連結）
【Staycation】新年住迪士尼酒店半價　快閃優惠一家四口入住包早餐人均464元（附預訂連結）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【聖誕節2021懶人包】聖誕打卡搵食好去處　一文盡覽商場食肆酒店自助餐優惠（更新至12月22日）
【聖誕節2021懶人包】聖誕打卡搵食好去處　一文盡覽商場食肆酒店自助餐優惠（更新至12月22日）
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款