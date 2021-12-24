  • 20°C
香港時間 : 20211224日 (週五) 12:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節2021】過不一樣的聖誕節！　國際藝術家打造2大聖誕好去處

精明消費 11:30 2021/12/24

分享：

一連3日嘅聖誕節假期，你諗好去邊未？嫌一般商場布置太沉悶唔啱你？唔想過公式化的聖誕節？以下呢兩個聖誕好去處，可能適合走文青路綫嘅你，分別由阿根廷當代藝術家及日本插畫大師加藤真治打造！

阿根廷當代藝術家打造怪誕森林

提起聖誕節，不少人會想起白色聖誕，其實綠油油的聖誕節都可以好吸引！而今次荃灣廣場就聯同國際著名阿根廷當代藝術家Javier Gonzalez Burgos合作，在L5空中花園打造怪誕森林奇遇記主題的聖誕裝置，帶大家走進怪誕森林擔當故事主角，與一眾聖誕系列怪誕角色創造驚喜難忘的魔幻回憶。

    點擊圖片放大

荃灣廣場「怪誕森林奇遇記」詳情可按此

加藤真治的童話世界

小紅帽的童話故事相信大家都耳熟能詳，今次葵興life@KCC就以日本插畫大師加藤真治筆下的卡通人物做主題，為大家打造一個不一樣的聖誕。除了聖誕布置外，場內展出加藤真治的手繪插畫作品，大家更可以近距離欣賞作品細膩的筆觸、夢幻的插畫風格。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

life@KCC x 加藤真治「Merry Gift-mas聖誕童話市集」詳情可按此

想知道更多聖誕節好去處，即睇聖誕節2021懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】馬拉松開倉減價　Adidas／Nike／Columbia鞋履服裝低至2折
今日
【消費優惠】馬拉松開倉減價　Adidas／Nike／Columbia鞋履服裝低至2折
【消費優惠】一粥麵晚市「提早開飯」優惠　惠顧煲仔飯即減10元
今日
【消費優惠】一粥麵晚市「提早開飯」優惠　惠顧煲仔飯即減10元
【聖誕節2021】唔使入樂園　都有迪士尼人物陪你過聖誕
2021/12/23
【聖誕節2021】唔使入樂園　都有迪士尼人物陪你過聖誕
【美食節】冬日美食節平安夜開鑼　搶購$1美食　抽獎贏半島Staycation套票
2021/12/23
【美食節】冬日美食節平安夜開鑼　搶購$1美食　抽獎贏半島Staycation套票
【Staycation】新年住迪士尼酒店半價　快閃優惠一家四口入住包早餐人均464元（附預訂連結）
2021/12/23
【Staycation】新年住迪士尼酒店半價　快閃優惠一家四口入住包早餐人均464元（附預訂連結）
文娛藝術 商場 活＠KCC life@KCC 好去處 荃灣廣場 Tsuen Wan Plaza 聖誕節 荃灣 市集

下一篇文章

【消費優惠】馬拉松開倉減價　Adidas／Nike／Columbia鞋履服裝低至2折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Staycation】新年住迪士尼酒店半價　快閃優惠一家四口入住包早餐人均464元（附預訂連結）
【Staycation】新年住迪士尼酒店半價　快閃優惠一家四口入住包早餐人均464元（附預訂連結）
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今公布申請結果　即睇自己有無中獎（附網頁連結）
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今公布申請結果　即睇自己有無中獎（附網頁連結）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【美食節】冬日美食節平安夜開鑼　搶購$1美食　抽獎贏半島Staycation套票
【美食節】冬日美食節平安夜開鑼　搶購$1美食　抽獎贏半島Staycation套票
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【消費優惠】星夢遊輪新年限時優惠　2日行程由$1,194起
【消費優惠】星夢遊輪新年限時優惠　2日行程由$1,194起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款