【聖誕節2021】過不一樣的聖誕節！　國際藝術家打造2大聖誕好去處

一連3日嘅聖誕節假期，你諗好去邊未？嫌一般商場布置太沉悶唔啱你？唔想過公式化的聖誕節？以下呢兩個聖誕好去處，可能適合走文青路綫嘅你，分別由阿根廷當代藝術家及日本插畫大師加藤真治打造！

阿根廷當代藝術家打造怪誕森林

提起聖誕節，不少人會想起白色聖誕，其實綠油油的聖誕節都可以好吸引！而今次荃灣廣場就聯同國際著名阿根廷當代藝術家Javier Gonzalez Burgos合作，在L5空中花園打造怪誕森林奇遇記主題的聖誕裝置，帶大家走進怪誕森林擔當故事主角，與一眾聖誕系列怪誕角色創造驚喜難忘的魔幻回憶。

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荃灣廣場「怪誕森林奇遇記」詳情可按此

加藤真治的童話世界

小紅帽的童話故事相信大家都耳熟能詳，今次葵興life@KCC就以日本插畫大師加藤真治筆下的卡通人物做主題，為大家打造一個不一樣的聖誕。除了聖誕布置外，場內展出加藤真治的手繪插畫作品，大家更可以近距離欣賞作品細膩的筆觸、夢幻的插畫風格。

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life@KCC x 加藤真治「Merry Gift-mas聖誕童話市集」詳情可按此

想知道更多聖誕節好去處，即睇聖誕節2021懶人包！

責任編輯：曹佩鈞

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