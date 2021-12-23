Netflix《華燈初上》登上排行榜Top 1 懸疑中糾纏繁雜人性

Netflix 搜尋首位不讓韓劇專美，近日的台劇《華燈初上》成 Top 1，首季 8 集引來迴響不斷，劇情以「懸疑推理」包裝「酒場人性」，描述在 1988 年由林心如、楊謹華這對情同姐妹的好友，合力頂下「光」日式酒店當起媽媽桑，兩人與旗下小姐在歡場上相互扶持，然而枱面下的情愛糾葛卻宛如宮鬥劇般各懷鬼胎......

此劇邀來知名電影導演連奕琦執導，他透露最早的劇本故事是以酒店小姐女性視角為主，經過編劇杜政哲 4 年的孵化，成就了更宏觀的懸疑推理類型，「在籌備期間，我和編劇小杜哥會一邊討論找誰來演，除了主要角色，也讓客串不只是功能性角色。」

連奕琦認為拍劇跟拍電影最大的不同是，「可以跟演員有更多相處時間共同挖掘角色，讓當下時間而造成的創意集合，再加進角色裏。」開拍前，他花了一年時間走訪日式酒店做資料搜集，因為坊間沒有太多的書面資料留下，只能靠口耳相傳的介紹面訪，他表示，「條通是個很有趣的地方，要是以前，我也不懂為甚麼談生意一定要去酒店，拍完之後好像就可以理解，因為那是一個可以講事情比較舒服的地方，媽媽桑的人脈又會再幫你介紹人脈。」

▲ 林心如在劇中飾演 Rose，做生意豪爽乾脆又不拘小節，是條通裏眾人學習的人辦。(官方FB)

林心如挑戰自我極限

連奕琦導演與身兼製作人與女主角的林心如已是第二次合作，印象最深刻是第一次跟她拍《遺忘》，有一場在醫院的哭戲因為受到場地的限制與干擾，前後總共拍了 13 次，「我對心如的表演能量相當驚訝，因為她哭了 13 次給我，每一次都不同的細膩演繹。」

再度合作讓他對林心如的演技依舊讚嘆：「心如還是能演得那麼好，經過這次長時間的相處，我認為她最大的力量是源自內心的『少女感』，她內心純真的那塊，也是『羅雨儂』這個角色所具備的。」

▲ 楊祐寧以刑警角色現身，一貫的帥氣。(官方FB)

今次林心如再次挑戰自我極限，不僅僅是風情萬種的日式酒店媽媽桑，周旋在警探楊祐寧、作家情人鳳小岳、前夫鄭元暢、酒店對手吳慷仁之間，更與媽媽桑楊謹華上演雙面閨蜜情，片花開場白「這個世界不可能甚麼都是你的，有得到，就會有失去」，帶出一具無名女屍的刑案，燒腦劇情在短短 60 秒已讓人屏住呼吸，加上具實力的華麗卡司陣容，以及高度還原的精緻時代造型，也是令人看得有癮的元素之一。

▲ 金鐘視帝吳慷仁這次挑戰男扮女裝飾演酒店老闆。(官方FB)

型格男演員滙集

林心如續道這部戲集結了許多又帥又會演戲的男演員，例如首季現身的楊祐寧，飾演隸屬於刑警團隊中偏凶狠的「三組」的潘文成，他說自己雖是刑警身份，但所具備的正義感不能太乾淨，身上要有點江湖味，才能更融入龍蛇混雜的環境。

鳳小岳飾演的「江翰」是電視台的才子編劇，也是個自由奔放的浪子，看似有才、對社會充滿理想抱負，實質上是沒甚麼責任感的人。因緣際會來到「光」，被雨儂爽朗豪邁的性格深深吸引，卻在交往過程中才發現雨儂強勢的性格總壓得他喘不過氣，因而對她感到恐懼。

而為着林心如客串的型男演員也令人驚喜，當中先是睽違台劇多年的戲劇男神鄭元暢，笑稱一聽到角色邀約是「渣男前夫」，劇本都還沒看就答應接演了。

▲ 男神鄭元暢客串渣男前夫一角。(官方FB)

另外王柏傑飾演的牛郎店公關，他經常大方展現自己的身材，造型組常常提醒他襯衫扣子只能「扣兩顆」，即使在冬天低溫拍攝，還是如此。他透露開拍前有到牛郎店見習，觀察怎麼對待客人跟講話的方式，相當敬業。

說到敬業，金鐘視帝吳慷仁這次挑戰男扮女裝飾演酒店老闆，同樣在開拍前有去第三性公關的酒吧做足功課。「這個角色寫得非常完整，即使只是客串的角色，編劇小杜哥有用大概不到 20 場戲就把這個支綫交代得很完整，我也演得非常開心。」

▲ 鳳小岳飾演電視台才子編劇，是個自由奔放的浪子。(官方FB)

如再要數下去，就真的是篇幅所限，不能盡錄(還未計各女演員呢)。此劇分 3 季共 24 集，而第二季的預告內容已經釋出，角色間的愛恨情仇繼續引領觀眾感受誰最有殺人動機，但也同時讓觀眾融入各個角色的內心深處，領略人性的繁雜多變。(第二季於12月30日Netflix上綫)

撰文：郭秀芳