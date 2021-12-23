【收息股】聖誕鐘係咪一定要買滙豐？　本地銀行股股息率比較　邊隻今年股價表現最好？

常聽到民間有句說話：「聖誕鐘買滙豐」，據說理由是臨近年尾，基金經理為粉飾櫥窗做好年結，爭相買入大型藍籌股如滙豐等以推高恒指。此外，滙豐一年派息4次，最後一次通常派最多，年底買入滙豐可望財息兼收。

最近有市場分析指，美國聯儲局最近的言論，令市場憧憬央行加息將會成為銀行股股價的重要增長因素。事實上，除了滙豐外，有不少本地銀行股的股息率表現都不錯。以下將會列出6隻本地銀行股，讓大家比較一下，以研究新一年應該買邊隻銀行股收息。

■本港銀行股股息率比較■

（按股息率由低至高排序）

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若要比較股息率的話，在這6隻本地銀行股當中，最高息的是東亞銀行 （00023） ，其次是中銀香港 （02388） ，股息率均超過5厘，分別錄5.364%及5.028%。不過東亞今年來的股價表現最差，年初至今累跌34%，目前的股價在11元水平。

中銀香港的股價表現在今年則表現平穩，今年來股價錄大約4%增長，現時股價在24元水平，此股票亦獲滙豐研究、星展香港等大行列為明年推介港股或首選股名單。

若要數今年來股價增幅最好的是滙豐控股 （00005） ，累升12.42%，相信是因為去年度宣布停派息後股價暴跌所產生的低基數所致，其股息率目前為3.76%。

若想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

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