【好去處】花冷日の冬櫻步道進駐上環小區　3大打卡牆彷如置身日本

今時今日去日本已成為遙遠的夢想，但由即日起至1月12日，滴露Dettol聯同本地人氣藝術單位皮忠、Omni Art及Noble Wong合作打造「花冷日の冬櫻步道」的彩繪牆，以櫻花為題創作3幅巨型水彩壁畫，把日本獨有的景致：富士山下、爛漫櫻吹雪及昭和雜貨店日常搬到上環西街及城皇街，彷彿置身日本追櫻之旅。

1. 富士山下

地點：上環西街39號

創作單位：皮忠

富士山、櫻花、溫泉，合起來有如「溫泉之鄉」箱根的絕美名場景！曾與Vivienne Westwood合作的人氣水彩畫家皮忠畫風夢幻、構圖別致、用色濃艷，把遠景的藍白富士山和中景的山下桃粉櫻霞畫得栩栩如生，兩者相互輝映，夢幻雅致。近景的溫泉在暖陽金光下煙霧繚繞，給人滋潤溫暖的氣息。

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2. 櫻吹雪

地點：上環城皇街（荷里活道110號旁）

創作單位：Omni Art

櫻花輕盈而茂盛，純淨又強韌，是生命、純潔、幸福和希望的代名詞，也是美好愛情的最佳象徵。在兩位畢業於浸大藝術系女生團隊Omni Art的輕柔筆法下，猶如微風輕拂帶清冷的空氣裏，構成一幕難以忘懷的冬日美景。

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3. 昭和日常

地點：上環城皇街（荷里活道110號旁）

創作單位：Noble Wong

何謂和式日常？對建築、歷史和文化尤感興趣的寫生畫家Noble Wong而言，那就是落櫻下的街角雜貨店。在周末推着單車漫步，穿過櫻樹林立的住宅區小街，可以來到轉角的昭和雜貨店打打卡。

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除了這藝術氣息滿分的步道讓大家打卡外，Dettol亦專門設計了日系浪漫主題的Instagram AR濾鏡「冬の櫻」，在拍照時打開此濾鏡，虛擬的粉嫩花瓣在熒幕上飄落，花瓣和壁畫兩者互相融合，如同把日本櫻花美景搬到香港，打卡吸Like用一流。如想要用這唯美Filter，只需以手機Scan主題壁畫上的QR Code，即可隨時隨地拍出甜蜜無間的相片。

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作者：馮柏偉

責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：花冷日の冬櫻步道 進駐上環小區 打卡牆迎來櫻吹雪（收費文章）】

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