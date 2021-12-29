  • 20°C
香港時間 : 20211229日 (週三) 15:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資懶人包】醇酒、名錶、珠寶、手袋、藝術品NFT投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至12月28日）

個人增值 14:55 2021/12/29

分享：

股票是不少人的投資工具之一，但股票市場風高浪急，並不是每個人都有能力承擔。近年，有不少人會留意奢侈品市場的走向，在「享受」的同時又可以有升值潛力，這些「另類投資」包括名牌手袋、名錶、名酒、鑽石珠寶等，都是男士和女士們熱愛收藏和配戴使用的，而從低價入手或許有機會賺差價。在這一類投資市場上，想緊貼最新資訊？睇實品味投資懶人包，留意各項投資要點啦！

（更新至12月28日，加入最保值手袋及NFT文章）

醇酒佳釀

▶出名的威士忌生產國家有蘇格蘭、日本、台灣等。蘇格蘭有Macallan；日本有「響」、「山崎」。中國酒市場則有茅台，是中國人送禮首選。不同酒種、不同生產商對產品的升值潛力影響有幾大？早啲入手係咪就可以早享受？回報翻多幾番？

時尚手袋

▶Hermès、Chanel都是知名的名牌手袋品牌，每個牌子都有其特色之處，你又鐘情邊個品牌呢？

經典名錶

▶有眾多名錶品牌，同樣價值不菲，提起名錶大家必定想起勞力士（Rolex）或百達翡麗（Patek Philippe）的名錶作品。那入門又會有邊幾款呢？另外亦會有名錶品牌推出的限量款式，邊幾款吸引你眼球呢?

珠寶鑽飾

▶Tiffiany & Co和Cartier則是耳熟能詳的珠寶首飾品牌，原來鑲有鑽石可以令整件首飾昇華，價錢可以更有價值更昂貴。從鑽石的基本認知開始，認識點睇鑲有鑽石的珠寶首飾啦！

名品拍賣

▶拍賣行每年都會在港舉行拍賣活動，而收藏物品的受歡迎程度可以從其拍賣成交價得出，邊一款拍賣品最貴呢？

潮流藝術

▶藝術品、相片、畫作、音樂等以NFT包裝買賣，是近期的投資熱潮之一，它有咩吸引之處呢？

名人心得

▶藝人明星各有喜愛收藏的物品，佢地又有咩心得比大家呢？

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資】Chanel／Hermès最保值手袋三甲不入　邊個品牌平均回報能倍翻？
2021/12/28
【品味投資】Chanel／Hermès最保值手袋三甲不入　邊個品牌平均回報能倍翻？
【聖誕節2021】聖誕禮物Last call！　保值Cartier 14款男女3萬元以下飾物　戴得收藏得投資亦得！
2021/12/24
【聖誕節2021】聖誕禮物Last call！　保值Cartier 14款男女3萬元以下飾物　戴得收藏得投資亦得！
【品味投資】最保值手錶品牌竟然唔係勞力士！　邊個品牌平均回報近50%？
2021/12/24
【品味投資】最保值手錶品牌竟然唔係勞力士！　邊個品牌平均回報近50%？
【名品攻略】蔡嘉欣曬Chanel小金球牛仔布手袋　上架個半月炒價近5萬升逾4成
2021/12/23
【名品攻略】蔡嘉欣曬Chanel小金球牛仔布手袋　上架個半月炒價近5萬升逾4成
【品味投資】中國威士忌品牌首批生肖酒　呢個酒樽設計場景感話題性兼備！
2021/12/21
【品味投資】中國威士忌品牌首批生肖酒　呢個酒樽設計場景感話題性兼備！
手袋 梁麗翹 蔡嘉欣 Chanel 估價 蘇格蘭 余文樂 拍賣 鐘錶 成交

下一篇文章

竟然唔係Chanel同Hermès！　邊個手袋品牌最賺錢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

今日理財筆記 - 竟然唔係Chanel同Hermès！　邊個手袋品牌最賺錢？
竟然唔係Chanel同Hermès！　邊個手袋品牌最賺錢？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【NFT】劍神張家朗都出NFT！　劍擊港隊「GOLD4HK」紀錄東奧勝利時刻
【NFT】劍神張家朗都出NFT！　劍擊港隊「GOLD4HK」紀錄東奧勝利時刻
【NFT】周杰倫進軍NFT　旗下潮牌PHANTACi元旦日起售1萬個限量NFT
【NFT】周杰倫進軍NFT　旗下潮牌PHANTACi元旦日起售1萬個限量NFT
【健康增值】本港患高血壓人口達3成　唔理會有咩後果？可以點改善？
【健康增值】本港患高血壓人口達3成　唔理會有咩後果？可以點改善？
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款