  • 20°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新11月2日）

個人增值 18:30 2022/11/02

分享：

分享：

股票是不少人的投資工具之一，但股票市場風高浪急，並不是每個人都有能力承擔。近年，有不少人會留意奢侈品市場的走向，在「享受」的同時又可以有升值潛力，這些「另類投資」包括名牌手袋、名錶、名酒、鑽石珠寶等，都是男士和女士們熱愛收藏和配戴使用的，而從低價入手或許有機會賺差價。在這一類投資市場上，想緊貼最新資訊？睇實品味投資懶人包，留意各項投資要點啦！

（更新至11月2日，加入名牌手袋最新保值指數出爐文章）

經典名錶

▶有眾多名錶品牌，同樣價值不菲，提起名錶大家必定想起勞力士（Rolex）或百達翡麗（Patek Philippe）的名錶作品。那入門又會有邊幾款呢？另外亦會有名錶品牌推出的限量款式，邊幾款吸引你眼球呢?

時尚手袋

▶Hermès、Chanel都是知名的名牌手袋品牌，每個牌子都有其特色之處，你又鐘情邊個品牌呢？

醇酒佳釀

▶出名的威士忌生產國家有蘇格蘭、日本、台灣等。蘇格蘭有Macallan；日本有「響」、「山崎」。中國酒市場則有茅台，是中國人送禮首選。不同酒種、不同生產商對產品的升值潛力影響有幾大？早啲入手係咪就可以早享受？回報翻多幾番？

珠寶鑽飾

▶Tiffiany & Co和Cartier則是耳熟能詳的珠寶首飾品牌，原來鑲有鑽石可以令整件首飾昇華，價錢可以更有價值更昂貴。從鑽石的基本認知開始，認識點睇鑲有鑽石的珠寶首飾啦！

名品拍賣

▶拍賣行每年都會在港舉行拍賣活動，而收藏物品的受歡迎程度可以從其拍賣成交價得出，邊一款拍賣品最貴呢？

名人心得

▶藝人明星各有喜愛收藏的物品，佢地又有咩心得比大家呢？

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【名品攻略】Hermès轉售價值達103% 獨霸榜首 名牌手袋最新保值指數出爐
今日
【名品攻略】Hermès轉售價值達103% 獨霸榜首 名牌手袋最新保值指數出爐
【品味投資】富藝斯「珠寶和翡翠」秋季拍賣11月舉行　逾2卡粉鑽戒指成亮點　最高估價200萬元
2022/10/30
【品味投資】富藝斯「珠寶和翡翠」秋季拍賣11月舉行　逾2卡粉鑽戒指成亮點　最高估價200萬元
【品味投資】本地珠寶商推一連2日展覽　逾200件珠寶3折發售、鑽石腕錶1.8萬元起
2022/10/25
【品味投資】本地珠寶商推一連2日展覽　逾200件珠寶3折發售、鑽石腕錶1.8萬元起
【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假
2022/10/18
【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假
【品味投資】關之琳賀60歲生日　拍賣逾1億珠寶包括Cartier、LV品牌
2022/10/15
【品味投資】關之琳賀60歲生日　拍賣逾1億珠寶包括Cartier、LV品牌
時裝服飾 家品 電玩手遊 Cartier NFT 時尚 產品 經濟 股票 文娛藝術

下一篇文章

【名品攻略】Hermès轉售價值達103% 獨霸榜首 名牌手袋最新保值指數出爐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假
【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假
理財加油站 - 「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？
「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？
【交稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月17日）
【交稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月17日）
【虛銀著數】WeLab Bank再度加推限時任務　FB留言贏陳奕迅演唱會門票
【虛銀著數】WeLab Bank再度加推限時任務　FB留言贏陳奕迅演唱會門票
【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
滙豐郵寄月結單明年將收$60年費　今推簡易版流動理財APP
滙豐郵寄月結單明年將收$60年費　今推簡易版流動理財APP
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款