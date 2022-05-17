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【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至5月17日）

個人增值 19:30 2022/05/17

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股票是不少人的投資工具之一，但股票市場風高浪急，並不是每個人都有能力承擔。近年，有不少人會留意奢侈品市場的走向，在「享受」的同時又可以有升值潛力，這些「另類投資」包括名牌手袋、名錶、名酒、鑽石珠寶等，都是男士和女士們熱愛收藏和配戴使用的，而從低價入手或許有機會賺差價。在這一類投資市場上，想緊貼最新資訊？睇實品味投資懶人包，留意各項投資要點啦！

（更新至5月17日，加入富藝斯「名錶薈萃- 香港XIV」春季拍賣文章）

經典名錶

▶有眾多名錶品牌，同樣價值不菲，提起名錶大家必定想起勞力士（Rolex）或百達翡麗（Patek Philippe）的名錶作品。那入門又會有邊幾款呢？另外亦會有名錶品牌推出的限量款式，邊幾款吸引你眼球呢?

時尚手袋

▶Hermès、Chanel都是知名的名牌手袋品牌，每個牌子都有其特色之處，你又鐘情邊個品牌呢？

醇酒佳釀

▶出名的威士忌生產國家有蘇格蘭、日本、台灣等。蘇格蘭有Macallan；日本有「響」、「山崎」。中國酒市場則有茅台，是中國人送禮首選。不同酒種、不同生產商對產品的升值潛力影響有幾大？早啲入手係咪就可以早享受？回報翻多幾番？

珠寶鑽飾

▶Tiffiany & Co和Cartier則是耳熟能詳的珠寶首飾品牌，原來鑲有鑽石可以令整件首飾昇華，價錢可以更有價值更昂貴。從鑽石的基本認知開始，認識點睇鑲有鑽石的珠寶首飾啦！

名品拍賣

▶拍賣行每年都會在港舉行拍賣活動，而收藏物品的受歡迎程度可以從其拍賣成交價得出，邊一款拍賣品最貴呢？

名人心得

▶藝人明星各有喜愛收藏的物品，佢地又有咩心得比大家呢？

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欄名 : 品味投資

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