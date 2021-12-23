當法國風褸K-WAY遇上日本COMME DES GARCONS　川久保玲繼續心心造勢

人生變幻莫差，一時之間突然興起的念頭，既可能變成你的事業，甚至令你置富開創你人生的令一頁，來自法國的風褸品牌K-WAY，就正好是以上的例子。

▲ PLAY COMME DES GARCONS首次與法國風褸雨衣品牌K-WAY推出聯乘系列。（圖片品牌提供）

話說某一年，一名名為Leon-Claude Duhamel的法國男子，在巴黎cafe de la paix品嘗咖啡時遇上大雨，看見街上的行人縱使帶著雨傘仍然非常狼狽，忽萌奇想，如果有一件非常輕巧的雨衣就好了。

當然接下來的事情是Leon坐言起行，設計出一件可以收納於一個小袋裏的雨衣，第一年推出，在法國本土便賣出25萬件，更厲害的是K-WAY在1979年被法國和意大利的字典裏成為「歐洲風衣」的代名詞。

▲ 是次提供兩個不同款式，顏色包括深藍、藍色、紅、橙和白。（各 $2,000/ Comme des Garcons/圖片品牌提供）

▲ 是次提供兩個不同款式，顏色包括深藍、藍色、紅、橙和白。（各 $2,000/ Comme des Garcons/圖片品牌提供）

▲ 是次提供兩個不同款式，顏色包括深藍、藍色、紅、橙和白。（各 $2,000/ Comme des Garcons/圖片品牌提供）

品牌經過40多年的演進，除了可以助你披風擋雨的風衣外，近年亦相繼被不少高級時裝品牌邀請推出聯乘系列，例如Fendi、AMI和D Squared等，剛剛新加盟的有Engineered Garments與PLAY COMME DES GARCONS，前者聯乘系列款式眾多，包括bomber jacket、parka大褸或尼龍面料工人褲，設計頗有心思。

▲ 在Engineered Garments X K-WAY系列裏有西裝款式的尼龍風褸。（減至 $1,632/圖片www.ssense.com）

▲ Engineered Garments和K-WAY的合作，就連帽子都有推出。（減至 $608/圖片www.ssense.com）

至於後者則只推出兩款風衣，配合由藝術家Filip Pagowski創作帶有眼睛的紅心，款式走基本路上，出手與否，視乎你是否品牌的「忠粉」。

產品查詢：Comme des Garcons（2869 5906）、www.ssense.com