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【聖誕節2021】唔使入樂園　都有迪士尼人物陪你過聖誕

精明消費 18:50 2021/12/23

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一年一度的聖誕節又嚟啦，不少商場都以聖誕為主題布置，充滿濃厚的節日氣氛。今年適逢Disney+進軍香港市場，不少商場或室外地方都以迪士尼為主題布置，想同迪士尼人物打卡，就要留意啦！

與《魔雪奇緣》安娜愛莎體驗飄雪冬日

白雪紛飛的冬天當然少不了《魔雪奇緣》的愛莎女王、安娜女王及小白，今年荃新天地與迪士尼合作打造「Disney Winter Celebration」活動，商場將化成唯美動人的冰晶聖誕小鎮。在周末及假日，更會有飄雪效果，齊來過一個白色聖誕節！

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「冰雪夢幻聖誕Snowy Fantasy Christmas」詳情按此

Disney+電影角色降臨尖東

聖誕節當然少不了要睇燈飾應節，今年尖沙咀海傍除了一貫的聖誕節燈飾外，更有迪士尼主題的燈飾，如《魔雪奇緣》小白、Marvel及星球大戰等。每晚6時至11時，聖誕燈飾將會亮燈，而平安夜、聖誕日、除夕、元旦之亮燈時間將稍為延長。

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「尖東賞燈飾」詳情按此

5大迪士尼經典故事場景

迪士尼故事相信已經深入民心，奧海城今年聖誕節就以迪士尼5大迪士尼經典故事為主題，特設5大打卡位，包括「獅子王森林大會」、「小飛象雜技團體驗」、「小飛俠尋找長不大的密碼」、「小木偶奇遇劇場」及「小鹿斑比叢林快拍」。除了可以與經典場景打卡外，商場更設有AR互動遊戲，有得打卡又有得玩！

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「Disney Winter Celebration迪士尼閃亮冬季」詳情按此

想知道其他迪士尼主題好去處，即睇聖誕節2021懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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