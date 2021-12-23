【Staycation】新年住迪士尼酒店半價　快閃優惠一家四口入住包早餐人均464元（附預訂連結）

想農曆新年去Staycation又未想到地方？KKday推出香港迪士尼樂園酒店快閃優惠，現時半價即可預定2022年1月1日至2022年2月6日的迪士尼酒店住宿餐飲套票，如果一家四口一同入住，平均每人只需464元，套票更包雙人精選早餐。

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快閃優惠今日（23日）下午3時於KKday網上平台開始，搶購期至12月28日晚上11時59分，成功預訂可選擇在2022年1月1日至2022年2月6日期間入住酒店，農曆新年假期亦可預訂入住（除個別日子）。

優惠套票包迪士尼樂園酒店豪華客房或海景陽台客房一晚，連雙人酒店早餐，首50名預訂住客更可獲贈迪士尼限量禮品福袋一份。豪華客房住宿套票原價3,740元，半價發售只需1,859元；想客房望海景，可選海景陽台客房，套票原價4,080元，5折售2,029元，上述價格已包10%服務費。

住宿套票原價每間房可供4位成人、3位成人及1位12歲以下兒童、或2位成人及2位12歲以下兒童入住。若四人同去，即人均最平464元便可入住。不過套票不包樂園門票，想入園遊玩就需另購門票。

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迪士尼酒店半價快閃優惠 預訂日期：12月23日下午3時正至12月28日晚上11時59分

入住日期：2022年1月1日至2022年2月6日 按此進入KKday官網預訂套票

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責任編輯：嚴熹曼

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