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【理財規劃】股市動盪要清倉持現金？　2個方法為股災做準備

博客 15:25 2021/12/23

分享：

2022年市場可能會動盪，港股到2021年底仍然積弱，對於美股，許多投資者擔心市場被高估並需要回調，所以投資者心中都出現了一個疑問：是否應增加現金水平？

【9個跡象顯示你負債已深 1個方法幫你解決：按此

未來存在不確定性

無可否認，在過去幾周，即使是美股的波幅亦擴大了，特別是在美國聯儲局議息前後。未來又有其他因素需要擔心，例如在美國迅速傳播的Omicron新冠疫情變種。

創紀錄的高通脹也可能影響市場未來，但是否會導致股市大跌較難說。不過，高通脹率會對消費者支出產生影響，因為大家需要將更多的薪水花在房租、公用事業和其他基本必需品上，這可能會導致股價下跌。正如巴菲特之前所說，高通脹對股市不是好事。

如何為不可預測的事情做好準備

投資股票市場有時會令人沮喪，因為它是不可預測，沒有人可以確定何時或是否會發生股災。如果你對在波動期間的投資感到緊張，你可能很想將資金撤出市場或完全停止投資。但是市場低迷並沒那麼令人擔憂，你有辦法做好準備，即使沒有人知道它們甚麼時候到來。

1. 建立應急基金

首先，確保你有一個可靠的應急基金，並且只投資未來你不需要用的錢。市場低迷是撤回投資的最糟糕時期之一，因為股價會下跌，而你最終會以虧損價出售。當你在應急基金中至少有3到6個月的開支儲備時，你可以不理會你的投資，直到市場復甦。除非你賣出，否則你不會虧本，而且市場最終會反彈，通過保持投資，你可以輕鬆渡過難關。

2. 投資穩健發展公司

仔細檢查你是否只投資於穩健的長期公司也很重要。並非所有股票都能在股災中倖存下來，但擁有強大基本業務基礎的公司最有可能渡過難關。如果市場確實在2022年大跌，投資於合適的公司可以挽救你的投資組合。

沒有人知道未來一年市場何時或是否會出現股災，但為以防萬一做好準備是明智的。通過建立穩固的應急基金並投資於合適的股票，你的投資組合將能夠在任何情況下生存。

【股票虧損應繼續揸定沽？ 2個情況評估跌勢是否屬短暫：按此

 

本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

【關於HK MoneyClub】

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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