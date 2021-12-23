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【美食節】冬日美食節平安夜開鑼　搶購$1美食　抽獎贏半島Staycation套票

精明消費 17:25 2021/12/23

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聖誕節有咩節目？由明日（24日）起，第19屆香港冬日美食節一連5日會在灣仔會展中心舉行，今年又有不少精選1元、10元及100元的美食，如花膠雞、海參、魚翅等，買定年貨過農曆新年都係唔錯嘅選擇！

【聖誕新年賞住維港景食大餐 海上享懷舊自助餐 特設倒數場次：按此

除了購買美食之外，今次更有聖誕消費大抽獎活動，入場人士於場內以電子貨幣或現金消費滿指定金額，可參加每日於大會舞台舉行的抽獎活動。入場人士更可憑消費大抽獎抽獎券兌換券，免費玩「消費連環賞」享用場內精選服務，包括迷你陶瓷拉坯、手繪石膏、人體彩繪、DIY霓虹燈、3D摺紙拼圖、塔羅占卜等。市民更可預先在美食節網站下載優惠券，慳上慳！

除了消費抽獎外，更有夢「賞」成真聖誕大抽獎，持有效入場票之人士（包括現場購票、實體或電子入場贈券）登記抽獎及成為Foodie Buddy Club會員，並於展覽期內進場，即符合資格參加大抽獎，獎品包括：

  • 頭獎（1名）：半島酒店特級豪華海景客房連餐飲套票（價值15,500元）
  • 二獎（1名）：Apple iPad Pro 11’’ 512GB WiFi（價值8,799元）
  • 三獎（1名）：Sony PlayStation 5（價值5,888元）
  • 安慰獎（10名）：超市現金禮券（價值1,000元）

■1元產品■

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■10元產品■

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■100元產品■

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另外，美食節更設入場優惠，即場購票入場即送限量福袋，禮品包括位元堂阿膠棗、驅蚊蟲抗菌消毒噴霧、全效防疫消毒滅菌等。同時，憑20元入場券票尾，更可以參加「行晒全場有着數」，只需於指定2個攤位集齊蓋印，即可換領精美禮物如優必乳酸菌飲品、小牧味屋高鈣梳打餅、喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖等。

第19屆香港冬日美食節

  • 日期：12月24至28日
  • 時間：
    12月24日至27日：上午10時至晚上8時
    12月28日：上午10時至晚上7時
  • 地點：香港會議展覽中心3號館
  • 票價（3歲或以下／年滿65歲長者免費入場）：
    • 每位20元
    • 早場優先票：10元（限24日至27日使用，上午10時至中午12時，1及3號館）
    • 10元入場票（限28日使用，上午10時至下午6時30分3號館）

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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