【理財個案】80後夫婦月入逾11萬擁2物業　如何製造每月3萬元被動收入？

80後夫婦Charles及Grace是典型的香港中產家庭，各自擁有一份薪高糧準的職位，兩人月入逾11萬元，入息比不少香港家庭高。這次他們的理財目標，是希望可以每個月有3萬元被動收入，究竟可以怎樣達成？

【背景】

姓名：Charles及Grace

年齡：同為37歲

職業：教師及行政主任

家庭：已婚，孩子1歲

【現有資產】

銀行存款：16.8萬元

港元存款：50萬元

股票及基金：211萬元

退休金累算權益：150萬元

投資物業：1,140萬元及528萬元（尚欠847萬元）

資產總值：1,190.8萬元

【每月收支】

收入

工作入息：11.74萬元

租金收入：3.15萬元

開支

住屋租金：1.35萬元

其他家庭及個人支出：1.35萬元

退休金計劃供款：5,870元

出租物業管理費：3,250元

出租物業按揭：3.01萬元

【每月結餘】

盈餘：8.268萬元

Charles從事教育工作多年，這兩年因疫症原因而令絕大部分課程轉為綫上，所以開始想是否可以把握現時機遇，發展綫上課程。我身為培訓導師，這兩年課程亦因疫情而被迫轉為綫上，但當疫情緩和後，我都是選擇回復綫下安排，因可以和學員有更好的溝通，令課程的性價比更高，因此事業發展和理財規劃一樣，沒有必然正確的策略，有時時機亦很重要。

跟Charles討論完商機發展後，我們便開始討論人生理財目標。他的要求很簡單，希望能夠每月有3萬元被動收入，想知道如何能夠做到。個人理財規劃離不開的是收入、支出及資產3部分，我了解到他們的收入穩定，Charles為人師表，任重道遠，工作壓力自然不少，他坦言辛苦但仍然能夠應付，相信未來退休前收入都會維持穩定，退休年齡60歲，但期望能夠提早。

資產收益率偏低

我根據他現時的組合來分析。首先，能夠提供入息的資產包括股票、基金及投資物業，而兩個投資物業仍然需要償還按揭。現時兩個物業的管理費加按揭還款每月總共33,350元，租金收入估計是31,500元，每月仍要補貼2,000元，還未計算的還有交稅、交易成本及維持成本等，目前並未能夠製造任何收益，但Charles估計到將來退休時完成所有還款後便能夠有回報。除此之外，目前持有的股票及基金金額約210萬元，而佔比例近三成的一隻中國股票基金並沒有派息，加上另外七成能夠派息的股票及基金，目前組合收益率只有2.64%。所以從收益金額來看，估計租金稅後收入加上股票及基金的收益已有約40萬元，每月平均3.3萬元，已經可以達到他的期望每月3萬元的收益，看似維持現狀不變已能達到目標。

但再深入了解，製造每月3.3萬元收入的資產值是1,870萬元，換句話說，資產收益率只是2.12%，實在不是一個吸引的數字。扣除按揭後物業佔總投資資產值68.3%，退休金、股票及基金佔總值30.3%，而流動資金只佔1.4%，嚴重偏低。其中最大風險便是資金過度集中在個別單一資產上，而Charles重注物業投資的原因是對未來樓市的升幅有信心。

支出方面，Charles期望能夠有3萬元被動收入，應是根據他們目前的家庭生活水平來推算，但我提醒他可能低估未來的需要。孩子現時才剛滿周歲，生活支出有限，但開始讀書後的支出便會增加。相信一般中產家庭花費在孩子身上的支出每月約5,000元至1萬元不等，相信這個必然面對的支出最少要準備20年。

【新手父母家庭月入8萬元 如何平衡教育基金及退休需要？：按此】

按100法則分配資產

幸好他們的優勢是節儉，扣除供樓以外，每月使費只是2.7萬元，已經包括租金，變相每月使費只是1.35萬元，以年輕夫婦來說，這筆支出屬於低水平，將來是否能夠繼續維持都是一個疑問。

從家庭理財概念來說，必須管好不同的風險，而他們最大優勢是收入穩定及支出少，每月扣除各樣支出後仍然有8.3萬元盈餘，所以管好現有資產及盈餘是現在要把握的安排。

Charles認為物業長遠增值理想，所以不考慮賣出，但過度集中風險不適宜再增加，所以每月盈餘不應再投資物業。現時能夠達到要求的資產只佔總資產的4.4%，其餘都是以長遠增值為本的資產。按100法則來分配資產，Charles應該有37%可投資資產屬於平穩收益資產，所以每月盈餘投資目標應該以未來能派發平穩收益為主，可以選擇的資產類別包括儲蓄型保單、年金、有派息功能的股債基金及收息股為主。

然而投資在收益及增長資產前，必須先扣除保障上的資金安排。現時Charles一家只有學校提供的普通醫療保險，所以針對目前持有的負債847萬元Charles便必須先購買人壽保障，之後再為一家三口安排私人醫療保險及危疾保障，尤其是孩子，可以好好把握年幼投保人的低保費高保障的特性，現在便做好保障安排。

【原文刊於第736期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。