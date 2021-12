【科技轉型】開放API如何為銀行帶來新機遇？

全球銀行業採用開放API的趨勢正不斷加快,香港開放API第一、二階段於2019年1月及10月推出市場,內容涵蓋存款利率、收費和信用卡優惠等銀行產品的資料及接受銀行產品的申請,而第三、四階段亦將於2021年底逐步實施,12月將啟動「轉數快」手機應用程式至應用程式(App-to-app)支付功能,並在2022年上半年啟動讀取存款帳戶資訊功能。

埃森哲於去年年中發布《POWER PLAYS FOR MONETIZING OPEN BANKING APIs:Turning Open Banking into an opportunity to drive growth and profitability》報告,探討銀行兩種營運模式──即「銀行即平台」(Banking as a Platform)和「銀行即服務」(Banking as a Service),以及銀行應如何選擇,把握開放API帶來的新機遇。

筆者今期會先簡單介紹何謂開放API(Application Programming Interface),並介紹「銀行即平台」這種營運模式,且結合生活實例與大家分享。

開放API:容許不同電腦系統溝通的橋樑

API是一個信差,負責接收用戶的要求,與不同電腦系統交換訊息,再把系統的回應送回給用戶。API優點在於用戶使用API時只需輸入適當的資料,便可透過不同系統得到相應的結果,過程中並不需要知道系統內各程式運作的邏輯。

大家可以理解API就是家中的萬能管家,用戶只需向管家說出想要的食物,管家便會根據用戶的要求,到不同的餐廳與不同的廚師溝通下單,待食物烹調後,再把餸菜送到用戶面前。但該例子的前設是,不同廚師均需開放他們的餐單和下單格式,管家才能知道他們提供的食物種類、如何下單、有甚麼特別需註明的地方等。

把這個邏輯套用到銀行業上,透過開放API,金融機構將允許第三方服務供應商(Third-Party Service Provide, TSP)相互接駁到各自內部系統以讀取訊息、更改帳戶資料或進行交易,使各自的用戶都能使用到對方的產品和服務。

銀行即平台:把銀行的網站轉為一站式交易平台

「銀行即平台」是銀行兩種營運開放API的模式之一,指銀行將合作夥伴提供的服務全部整合到自己的平台上,讓用戶在使用銀行服務的同時,能得知銀行合作夥伴最新的產品資訊,對銀行、其合作夥伴和用戶都帶來了革命性的便利。

以大華銀行於2018年在新加坡推出旅遊平台「Travel Insider」為例,大華銀行與Agoda、智遊網(Expedia)、萬事達卡(Mastercard)、Visa等500多間公司合作,提供超過1,000款涵蓋航班、餐旅、汽車租賃、餐飲、觀光、零售及金融產品等的旅遊優惠。如用戶使用大華銀行的平台消費更可賺取會員積分或其他回贈。旅遊平台廣受用戶歡迎,大華銀行決定把網上平台的服務範圍拓展至印尼、泰國和馬來西亞等地。

對銀行而言,把各類型相關的產品資訊滙集在統一平台上有助開源節流,並吸引合作夥伴的用戶群使用其服務,同時減少獨自研發新產品的成本,吸引新客戶群的同時,又可以較低的成本滿足現有客戶群各項的生活需求。

從合作夥伴的角度看,獲得銀行的助力,可以讓合作夥伴藉助銀行已有的客源和網絡增加銷售商機,合作時可以把已有服務與銀行作聯合銷售,提升用戶購買的意願。銀行和合作夥伴更可藉此得到並分析顧客的消費足跡,提供更個性化的服務。

對消費者來說,銀行的服務進一步覆蓋用戶銀行以外的生活範疇,讓用戶能更方便處理生活上的大小事,並對感興趣的銀行產品及相關的服務一覽無遺,提升使用銀行服務體驗的同時,享受銀行與合作夥伴提供的優惠。

銀行即平台的營運模式為銀行、其合作夥伴帶來商機,向消費者提供更方便、無障礙的購物體驗,尤其適合頻繁推出新產品給現有客戶的機構和希望與商業夥伴共建生態圈以開拓新市場的銀行。對於擁有大量客源及強大綫上渠道的銀行,以及希望迅速搶佔市場份額的挑戰者銀行來說,銀行即平台將會是他們未來的發展方向。

下期專欄,筆者將會繼續詳述「銀行即服務」(Banking as a Service)的開放API營運模式,加以實例探討,並講述如何透過這個營運模式營利。

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司,是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務30餘年,正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設,幫助中國企業和政府把握數碼化力量,通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型,提升全球競爭力,從而立足中國、贏在全球。