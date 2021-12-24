  • 21°C
香港時間 : 20211224日 (週五) 13:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】周杰倫進軍NFT　旗下潮牌PHANTACi元旦日起售1萬個限量NFT

個人增值 12:55 2021/12/24

分享：

NFT熱潮吸引愈來愈多明星藝人一齊參與，紛紛在個人社交平台換上NFT頭像，就連台灣天王周杰倫都參與一份，他旗下潮牌「PHANTACi」早前便宣布與區塊鏈平台「EZEK」合作，將會在以太坊上推出1萬個限量NFT！

是次「PHANTACi」與「EZEK」合作推出的首個NFT項目名為Phanta Bear，將會在2022年1月1日在以太坊開賣，但詳細的資料和售價未有公布。不過，從「EZEK」的Instagram和Twitter官方網頁也可看見Phanta Bear的相片。而「EZEK」亦有發佈帖文指周杰倫進軍NFT市場的新聞和於Instagram中標註「PHANTACi」品牌，表示周董將會正式進軍NFT市場。

Ezek亦在Twitter表示，自宣布周杰倫進軍NFT市場的消息傳開，其官方Discord頻道於宣布後的9小時內已有8千名粉絲加入。

周杰倫拍檔10月初已推NFT

早前亦有報道指周杰倫的「最佳拍檔」作詞人方文山，早在10月初時已進軍NFT市場，與亞洲藝術代理商索卡藝術（Soka Art）合作，推出方文山與周杰倫聯名的《龐克貓史汀》（青花瓷款）公仔，並以NFT進行防偽認證。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

NFT 區塊鏈 周杰倫 文娛藝術 Twitter 品牌 以太坊 AR 台灣 社交平台

上一篇文章

【ET財智Talk】避監管風險兼跑贏通脹　2022年首選新能源股？（立即收看）

下一篇文章

想儲夠350萬享財務自由　應該點樣砌股票組合？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港鐵優惠】港鐵再派總值750萬電子優惠　23日下午2點準時開搶！（附領取步驟）
【港鐵優惠】港鐵再派總值750萬電子優惠　23日下午2點準時開搶！（附領取步驟）
【職場求生術】美國女生10年轉6次工　靠跳槽月薪2萬變14萬　7個技巧防被HR壓價
【職場求生術】美國女生10年轉6次工　靠跳槽月薪2萬變14萬　7個技巧防被HR壓價
【名品攻略】蔡嘉欣曬Chanel小金球牛仔布手袋　上架個半月炒價近5萬升逾4成
【名品攻略】蔡嘉欣曬Chanel小金球牛仔布手袋　上架個半月炒價近5萬升逾4成
【2022請假攻略】一年之計在砌假！　放足半個月！如何請8日「豪」放17日？
【2022請假攻略】一年之計在砌假！　放足半個月！如何請8日「豪」放17日？
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款