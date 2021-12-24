【NFT】周杰倫進軍NFT　旗下潮牌PHANTACi元旦日起售1萬個限量NFT

NFT熱潮吸引愈來愈多明星藝人一齊參與，紛紛在個人社交平台換上NFT頭像，就連台灣天王周杰倫都參與一份，他旗下潮牌「PHANTACi」早前便宣布與區塊鏈平台「EZEK」合作，將會在以太坊上推出1萬個限量NFT！

是次「PHANTACi」與「EZEK」合作推出的首個NFT項目名為Phanta Bear，將會在2022年1月1日在以太坊開賣，但詳細的資料和售價未有公布。不過，從「EZEK」的Instagram和Twitter官方網頁也可看見Phanta Bear的相片。而「EZEK」亦有發佈帖文指周杰倫進軍NFT市場的新聞和於Instagram中標註「PHANTACi」品牌，表示周董將會正式進軍NFT市場。

Ezek亦在Twitter表示，自宣布周杰倫進軍NFT市場的消息傳開，其官方Discord頻道於宣布後的9小時內已有8千名粉絲加入。

周杰倫拍檔10月初已推NFT

早前亦有報道指周杰倫的「最佳拍檔」作詞人方文山，早在10月初時已進軍NFT市場，與亞洲藝術代理商索卡藝術（Soka Art）合作，推出方文山與周杰倫聯名的《龐克貓史汀》（青花瓷款）公仔，並以NFT進行防偽認證。

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責任編輯：區祖飛

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