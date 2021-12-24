【消費優惠】adidas網店指定產品低至5折　圓貝免費派100杯茶飲

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. adidas網店：指定產品低至5折

由即日起至12月31日，adidas網店推出年終2大優惠：

購買2件指定特價貨品可享額外6折優惠，購買3件或以上指定特價貨品可享額外5折優惠

購買指定特價貨品滿淨值1,000元更可享額外9折優惠

此優惠以單一訂單計算，累積訂單恕不適用。

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2. 圓貝：免費派100杯茶飲

為慶祝圓貝銅鑼灣新分店開幕，由12月19日起，茶飲店將會一連30日每日免費派100杯茶飲，即場登記成為會員便可享優惠。免費飲品包括黑蜜香芋奶、鴛鴦2.0、圓貝茉奶茶、姜粉烏龍，先到先得，送完即止。

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地址：銅鑼灣景隆街2號地下D號舖

營業時間：星期一至五（上午11時至晚上10時）、星期六及日（上午11時至晚上11時）

3. HANDS酒吧：身份證含指定字母低至5折

HANDS Craft Beer & Magic為慶祝開業兩周年，由即日起至12月27日，凡身份證上的名字持有H、A、N、D、S英文字均可享有折扣優惠：

有4個字：全單可享85折

有5個字：全單可享7折

如果HANDS五個字順序出現（可分隔），全單即享半價。

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地址：太子大南街27-31號富威閣地下1-2號舖

撰文：hket小編

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