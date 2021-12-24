【消費優惠】adidas網店指定產品低至5折　圓貝免費派100杯茶飲

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【聖誕節2021】唔使入樂園 都有迪士尼人物陪你過聖誕
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. adidas網店：指定產品低至5折
由即日起至12月31日，adidas網店推出年終2大優惠：
此優惠以單一訂單計算，累積訂單恕不適用。
2. 圓貝：免費派100杯茶飲
為慶祝圓貝銅鑼灣新分店開幕，由12月19日起，茶飲店將會一連30日每日免費派100杯茶飲，即場登記成為會員便可享優惠。免費飲品包括黑蜜香芋奶、鴛鴦2.0、圓貝茉奶茶、姜粉烏龍，先到先得，送完即止。
地址：銅鑼灣景隆街2號地下D號舖
營業時間：星期一至五（上午11時至晚上10時）、星期六及日（上午11時至晚上11時）
3. HANDS酒吧：身份證含指定字母低至5折
HANDS Craft Beer & Magic為慶祝開業兩周年，由即日起至12月27日，凡身份證上的名字持有H、A、N、D、S英文字均可享有折扣優惠：
如果HANDS五個字順序出現（可分隔），全單即享半價。
地址：太子大南街27-31號富威閣地下1-2號舖
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選