【抗通脹】儲局放鷹通脹升溫　港美有咩黃金ETF選擇？

美國聯儲局早前議息會議「放鷹」，決定加快縮減買債規模，市場對通脹升溫的憂慮加劇。黃金價格自10月份起開始扭轉跌勢，更曾在11月中見過每安士1,869.7美元，現時約在1,780水平。黃金一向都是傳統抗通脹的其中一個投資選項，印度神童亦預言黃金會是2022年的其中一個投資出路，若不想投資實金，不少投資者都會考慮黃金ETF，若要在美股市場的黃金ETF中尋寶，有何好選擇？

【印度神童對2022年經濟作預測 建議3類資產值得投資：按此】

■美國上市的黃金ETF■

（按3個月表現低至高排列）

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本網利用ETF搜尋器，找出5隻過去3個月表現最好的美股黃金ETF，3個月的回報率均有逾2厘，表現稍好的為Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF（美：SGOL），回報率達2.56%。此ETF追蹤黃金現貨價格，管理費僅0.17%。

在這五隻ETF中，SPDR Gold MiniShares Trust（美：GLDM）的日均成交量最多，達4,867萬美元，而其3個月回報為2.47%，管理層0.18%。

至於管理費最低的是Pacer iPath Gold ETN（美：GBUG），毋須管理費，但它是五隻ETF中入場費最高的，每股要29.1美元。

■香港上市的黃金ETF■

（按3個月表現低至高排列）

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香港市場同樣有兩隻黃金ETF可以選擇，包括SPDR金ETF （02840） 及價值黃金 （03081） 。其中，SPDR金ETF的3個月回報稍高，有1.6%；截至12月22日收市，其入場費亦較高，為6,510元。另一隻黃金ETF—價值黃金的入場費則約4,268元，3個月回報1.38%。

若想知更多抗通脹的投資選擇，請留意抗通脹懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

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