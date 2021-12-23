【名品攻略】蔡嘉欣曬Chanel小金球牛仔布手袋　上架個半月炒價近5萬升逾4成

常被網民批評為「離地拜金」的KOL及電視節目主持蔡嘉欣，早年參選香港小姐後入行成為藝人，近日她拍片在其個人頻道曬完自己的Hermès手袋後，再曬自己買到今年度較難入手的Chanel小金球牛仔布材質手袋，更自嘲為「拜金系列 」，到底這一款手袋的有幾吸引呢？

蔡嘉欣展示的Chanel Denim Mini Flap Bag 20cm的售價是3.4萬港元，於11月正式上架。她亦有提到這一款牛仔布材質手袋值得收藏和自用，而一般純皮款的售價約是3.6萬港元。蔡嘉欣指這款Chanel Denim Mini Flap Bag 20cm的特別之處是金球的配件，它可以調節手袋肩帶尺寸，而它的質地同樣是牛仔皮。

據知，CHANEL這款金球系列的款式沒有特別加價，但這一系列的手袋需要是VIP身份才會較易購買，否則幾乎不能直接在專門店買入，即使有相熟的售貨員，他們也會指輪候名單長，需要耐心等待。

所以，在如此難購入的情況下，這一同款手袋現時在市面上已經被炒至4.6萬至4.8萬港元不等，比專門店的售價貴大約1.4萬港元，上架短短1個半月升幅已達40%以上。而蔡嘉欣亦有分享她的購買經歷，指自己多次跟相熟的售貨員提起這一款袋很美，使她的售貨員努力幫她尋找和預留，她才成功購入。

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責任編輯：區祖飛

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