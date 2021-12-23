【職場調查】勞動力短缺非因後生想「躺平」　經濟學家：因嬰兒潮一代受惠股樓升值提早退休

近年內地興起「躺平」現象，不少年輕人寧願降低消費欲、甚至不工作來維持低成本生活，以消極態度應對社會愈來愈激烈的競爭。但其實世界各地都出現這種現象，早前甚至有不少外國專家指出，現今勞動人口愈見短缺與年輕人懶惰不想工作有關，因為這些人靠政府援助也過得非常好。不過近日外媒CNN報道，勞動力缺乏，可能與上世紀嬰兒潮一代有關。

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嬰兒潮人口提早退休

全球多國面臨「人口寒冬」，出生率下降，勞動人口在未來愈發減少，外國曾有專家指，主因是因為年輕一代不願工作，但最近美國人力資源管理公司ADP首席經濟學家Nela Richardson就用數據反駁，表示嬰兒潮一代受惠於市場股價和樓價飆升，為他們帶來極高收入，因此大批嬰兒潮人口有能力提早退休，才是勞動人口短缺的真相。

嬰兒潮一代，指1946年至1964年出生的人，即目前57至75歲之人士，Richardson續指，這代人許多都是高收入人士，他們在生活上有更多選擇，尤其在疫情下，年紀較大的人上班受感染的風險高，因此已屆退休年齡或臨近退休的他們寧可選擇提早退休。然而，這代人一旦離開勞動市場，便不會再回到職場。據統計，不想工作的美國人比去年同期增加了360萬，當中有近9成為55歲以上。

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美國總統拜登經濟顧問Jared Bernstein指，一旦將55歲以上的工人排除在勞動指標之外，便可清楚知道整體勞動力復甦緩慢的情況。縱使有僱主願意提高員工福利，例如靈活上班時間，希望藉此邀請僱員延遲退休重返職場，但仍未有太大作用。

責任編輯：嚴熹曼

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