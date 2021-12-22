按揭成數及壓力測試的要求

較有置業經驗的買家應會記得，多年前不論甚麼物業，一般按揭成數均為7成。但近年監管機構為控制系統風險，陸續收緊按揭指引，現時不同樓價及不同用途的物業，按揭成數、供款與入息比率及壓力測試的要求都有所不同。

整體來說，對申請按揭時，所有申請人（包括借款人、擔保人）都沒有為其他物業負擔的話，樓價1,000萬元以下的住宅，一般按揭成數上限是6成，貸款額上限500萬元，即樓價833萬元以下，一般銀行按揭可借足6成樓按。但樓價833萬元以上至1,000萬元的住宅，樓按上限便是500萬元，1,000萬元以上的住宅，一般按揭成數便是5成。

如果按揭申請人本身未持有或擔保其他按揭物業，其供款與入息比率上限是5成，而假設利率上升3厘的壓力測試下，供款不可逾月入6成。

【綠色按揭回贈的限制：按此】

如果按揭申請人本身已持有或擔保其他按揭物業，一般按揭成數便下調一成，樓價1,000萬元以下物業，一般按揭成數便是5成，貸款上限400萬元。樓價1,000萬元以上，按揭成數上限是4成。其供款與入息比率上限是4成，而假設利率上升3厘的壓力測試下，供款不可逾月入5成。要留意，此情況下的供款與入息比率、壓力測試的計算是新、舊按一併計算。

對於購買1,000萬元以下住宅，又需要較高按揭成數的買家，可申請按揭保險，過去借用8成以上按保的供款與入息比率、壓測標準會較嚴格，但2019年後已劃一。另外，如買家支付額外保費（標準保費ｘ1.15），可以免除壓測要求，但仍要符合基本的供款與入息比率的要求。

【漸進式按揭「情義兩難存」：按此】

最後，坊間有人根據現行的按揭利率（H按CAP RATE 2.5厘）、30年還款的前提，計出「每1萬元收入可應付100萬元樓按」的算式。在算術上此是正確的，但先決條件是符合前設（息率2.5厘，還款期30年），而且要求借款人沒有其他債務、收入可證明等。要留意的是，當前提不成立，例如按息上升、因為申請人年齡、樓齡等因素不能取得30年還款安排等，有關算式便不成立。

即使準買家不是使用簡便算式，而是利用銀行的網上計算機，也有地方要留意，一般網上計算機，未必會計算申請人的其他債務負擔。在進行壓力測試時，銀行是會把申請人的其他債務還款同時計算。以自住物業而言，便是按揭加上其他債務還款總額不可高於月入5成、按息加3厘時，按揭供款及其他債務還款不可高於月入6成。

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