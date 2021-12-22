【港鐵優惠】港鐵再派總值750萬電子優惠　23日下午2點準時開搶！（附領取步驟）

尚有2日聖誕節就到啦，港鐵MTR Mobile App於聖誕節再派總值750萬元的電子優惠，名額有限，各位需要於明日（23日）下午2時正準時Click入「搶」優惠，先到先得！立即睇下點搶啦！

今個聖誕，港鐵商場再送出總值750萬元的電子優惠，包括是2.5萬份200元指定類別電子優惠券及5,000份500元時裝及美容電子優惠券，所有優惠券的使用期限為2021年12月23日至2022年1月3日。

每張200元電子優惠券需要消費滿1,000元方可使用，適用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、電器及電訊、鐘錶及首飾類別商戶。而每張500元電子優惠券則需要消費滿2,000元方可使用，適用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品及美容類別商戶。

■即睇3大領取步驟■

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成功搶到後，港鐵商場電子優惠券將於24小時內加入到成功領取港鐵商場電子優惠券之用戶，各位可在「我的獎賞」欄的「禮品>有效」頁内查閱。

領取電子優惠券詳情 日期：2021年12月23日

時間：下午2時正

領取方法：於港鐵MTR Mobile App內以先到先得方式領取

責任編輯：區祖飛

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