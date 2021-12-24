【品味投資】最保值手錶品牌竟然唔係勞力士！　邊個品牌平均回報近50%？

手錶除了是計時工具外，若選對品牌及型號，更是不錯的投資產品。英國有網站比較多個手錶品牌，發現有品牌的平均回報近5成！另外，相信大家最熟悉的手錶品牌是勞力士（Rolex），因具升值潛力，而吸引不少人購買，但今次結果發現勞力士並非最保值的手錶品牌！

【【勞力士繼續稱霸！ 2021全球最受歡迎手錶型號逐隻睇：按此】

■邊個手錶品牌最保值？■

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

根據英國媒體《money.co》報道，網站搜羅了 44個時尚品牌，並根據品牌分為 服飾品牌、 運動鞋、手袋及手錶4個類別作比較，再根據不同品牌的平均回報進行排名，數據截至9月27日。

根據排名所得，最保值的手錶品牌為Timex，平均回報為49.3%，亦是以高品質聞名的品牌，入場門檻較低，經常可以在100英鎊以下的最佳手錶排名中看到它的身影。至於第二名就是為人所熟悉的勞力士（Rolex），平均回報達47.5%，以些微差距稍遜Timex。而第三名則是Omega，平均回報為19.5%。

值得注意的是，由第7名開始，平均回報則開始錄得負數，意味他們欠缺保值或升值能力，更會錄得虧損。而Shinola品牌在當中排最後，其平均回報為-73%；而Breitling及Tag Heuer則排第9及第10名，平均回報為-29.3%及-32.8%。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經