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【網上熱話】因乜解究一堆陳年試卷舊功課　竟然值6萬？　只因有佢嘅加持！

個人增值 17:50 2021/12/23

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大學生在每個學期也要交功課及考試，不過，有否想過負責批改的那一位助教會成為名人呢？美國人Brian Thomas在1995年就讀賓夕凡尼亞州立大學商學院。2021年12月初，他把自己26年前的大學試卷、論文功課及課程大綱，交給美國一間拍賣行進行拍賣，更以7,753美元（約60,471港元）賣出，呢批陳年舊試卷因咩事會咁值錢？

經簽名鑑定逾7千美元成交

原來，這幾份試卷及功課是由Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）批改的。Thomas當時修讀了一科關於創業的科目，而馬斯克是當時的助教。馬斯克用紅筆批改內文，並在簿面上寫上分數及簽上「EM」名稱簡寫。Thomas和兒子在家中車房找到這些東西，他的兒子還認出馬斯克的名字。

為證明是馬斯克的「真迹」，負責拍賣的RR拍賣行（RR Auctions）亦為文件進行了PSA／DNA簽名鑑定，更附有Thomas親筆簽名的認證信，並已於12月8日進行拍賣，被一位沒有透露身份的人士以7,753美元投得。

該拍賣行之前曾經拍賣過1張馬斯克的簽名相片，並以1,383美元（即大約10,787港元）賣出。

不過，Thomas表示，已不太具體記得馬斯克當時課堂上的情況，對於任教科目的教授則較有印象。

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責任編輯：李伊洛

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美國 拍賣 Tesla 馬斯克

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