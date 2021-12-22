【MPF】強積金擴大投資內地債　中央政府及3政策性銀行納入豁免

財庫局局長許正宇在網誌發文指，財庫局及積金局已完成早前《施政報告》宣布的便利強積金投資於中央政府及內地政策性銀行債券的相關研究，現可向公眾介紹實施方案及時間表。

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擬修例將部分銀行納入「獲豁免當局」

在落實方面，當局計劃修改目前適用於規管強積金投資的法例，將中央政府及3家政策性銀行，即國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行納入為「獲豁免當局」。

現時「獲豁免當局」包括特區政府，以及得到最高信貸評級的任何政府、國家或地區的中央或儲備銀行、或多邊國際機構。不屬於「獲豁免當局」發行的債券，必須在個別債券層面（而不是發行主體層面）獲得一定評級，方可成為強積金的允許投資目標。

由於並非所有中央政府及政策性銀行發行的債券都有信貸評級，目前規定限制了強積金對有關債券的投資。截至2021年9月30日，相關投資只佔強積金總資產值的0.27%（約26億元人民幣），規模遠少於投資在內地商業機構發行的債券（約230億元人民幣，佔強積金總資產值的2.41%）。

料最快明年中完成修例及生效

中央政府及內地政策性銀行獲納入為「獲豁免當局」後，每個強積金基金可把最多三成的資金投資於中央政府或政策性銀行同一次發行的債券，並可選擇把所有資金投資於其至少六次不同發行的債券。

這項政策措施涉及修改附屬條例，如得到新一屆立法會的支持，預計最快可於明年年中完成修例及生效。當局會以循序漸進的方式放寬有關投資限制，現階段將集中於中央政府及3家政策性銀行的債券。視乎便利措施的落實情況及市場反饋，當局對未來納入內地其他政府機構的債券於豁免範圍內持開放態度。

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責任編輯：鄭樂怡

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