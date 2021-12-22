  • 21°C
香港時間 : 20211222日 (週三) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】強積金擴大投資內地債　中央政府及3政策性銀行納入豁免

強積金 14:20 2021/12/22

分享：

財庫局局長許正宇在網誌發文指，財庫局及積金局已完成早前《施政報告》宣布的便利強積金投資於中央政府及內地政策性銀行債券的相關研究，現可向公眾介紹實施方案及時間表。

【強積金今年資金流入或見3年新低　3基金首十一個月回報逾22%：按此

擬修例將部分銀行納入「獲豁免當局」

在落實方面，當局計劃修改目前適用於規管強積金投資的法例，將中央政府及3家政策性銀行，即國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行納入為「獲豁免當局」。

現時「獲豁免當局」包括特區政府，以及得到最高信貸評級的任何政府、國家或地區的中央或儲備銀行、或多邊國際機構。不屬於「獲豁免當局」發行的債券，必須在個別債券層面（而不是發行主體層面）獲得一定評級，方可成為強積金的允許投資目標。

由於並非所有中央政府及政策性銀行發行的債券都有信貸評級，目前規定限制了強積金對有關債券的投資。截至2021年9月30日，相關投資只佔強積金總資產值的0.27%（約26億元人民幣），規模遠少於投資在內地商業機構發行的債券（約230億元人民幣，佔強積金總資產值的2.41%）。

料最快明年中完成修例及生效

中央政府及內地政策性銀行獲納入為「獲豁免當局」後，每個強積金基金可把最多三成的資金投資於中央政府或政策性銀行同一次發行的債券，並可選擇把所有資金投資於其至少六次不同發行的債券。

這項政策措施涉及修改附屬條例，如得到新一屆立法會的支持，預計最快可於明年年中完成修例及生效。當局會以循序漸進的方式放寬有關投資限制，現階段將集中於中央政府及3家政策性銀行的債券。視乎便利措施的落實情況及市場反饋，當局對未來納入內地其他政府機構的債券於豁免範圍內持開放態度。

若想知更多有關MPF的資訊，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至12月16日）
2021/12/16
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至12月16日）
【MPF】強積金今年資金流入或見3年新低　3基金首十一個月回報逾22%
2021/12/16
【MPF】強積金今年資金流入或見3年新低　3基金首十一個月回報逾22%
【MPF】首十一個月強積金人均蝕2,889元　三類別基金指數全面報跌
2021/12/10
【MPF】首十一個月強積金人均蝕2,889元　三類別基金指數全面報跌
【MPF】Omicron拖累月底虧損迅速擴大　強積金11月人均約蝕7,000元
2021/12/06
【MPF】Omicron拖累月底虧損迅速擴大　強積金11月人均約蝕7,000元
【MPF】上季永久離港提取強積金人數創新高　金額涉26億元　積金局：不等同移民數字
2021/12/03
【MPF】上季永久離港提取強積金人數創新高　金額涉26億元　積金局：不等同移民數字
立法會 國家開發銀行 許正宇 基金 債券 經濟 強積金

下一篇文章

【外滙前瞻】俄烏局勢轉穩歐元反彈　觀望日本11月CPI　倘擺脫通縮日圓可望突破
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【收息股】6隻公用股全年收息近$6,000　買晒佢哋入場費要幾錢？
【收息股】6隻公用股全年收息近$6,000　買晒佢哋入場費要幾錢？
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【抗通脹】買賣實金好麻煩？銀行紙黃金入場門檻低至1500元
【抗通脹】買賣實金好麻煩？銀行紙黃金入場門檻低至1500元
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至12月16日）
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至12月16日）
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款