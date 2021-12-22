【2022展望】德勤拆解環球科技業前景　料明年體育NFT交易額逾150億元

NFT（非同質化代幣）在世界盛行，除了早前提到奢侈品企業進軍NFT與遊戲界外，德勤（Deloitte）在《2022科技、傳媒和電訊行業預測》報告中亦有預測體育紀念品將進入NFT數字新時代。

【奢侈品品牌進軍NFT與遊戲界 望吸20億Z世代年輕消費者：按此】

德勤預測，體育媒介內容的相關NFT交易額將會在2022年超過20億美元（約156億港元），較2021年翻兩倍，而2022年年底，預計全球400萬至500萬體育迷會購買或獲得NFT體育收藏品。

限量版球員片段為最常見NFT作品

報告指，體育行業最常見且盈利最高的NFT是球員運動時刻的限量版視頻片段或者是球員的卡片，每個NFT的價值取決於球員的知名度、活動的重要性、NFT的內容及市面上對NFT的需求等。例如一場重大體育活動中，球員的制勝球或投籃動作是球會和NFT平台發行的唯一版本NFT，同時NFT中加上包含球員的資料說明，才會進行拍賣。

NFT為球員帶來更多收入

在疫情期間，各國進行了封城措施，令體育運動員收入下降，在2020年賽季中歐洲足球的收入減少了13%，不過NFT能為他們帶來更多收入。報告顯示，2021年1月至9月期間，最大的足球NFT平台Sorare實現了1.28億美元（約9.98億港元）的銷售額。

除了以上體育界進入NFT的預測外，德勤報告亦有提到其他方面的預測，包括面對新冠肺炎疫情影響，芯片陷入短缺，以及大家關注醫療保健相關軟、硬件方案。

■德勤對科技、傳媒和電訊行業的預測■

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責任編輯：區祖飛

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