【虛擬銀行】回顧2021年虛銀必須解決的3件事　到底做成點？

光陰似箭，2021年好快又到尾聲，華田先祝大家喺新一年凡心之所向者，哪怕只能素履以往，皆能一蹴即至，過住幸福美滿嘅2022喇。

喺今年年頭華田就寫過2021年虛銀必須解決的3件事，提到虛銀必須要：

1. 盡快確定盈利模型；

2. 盡快開發適當產品同吸引對應客群；

3. 盡快完善所有營運合規嘅暫代方案。

咁到底8間虛銀有無好好解決留低嘅問題呢？今日就同大家一齊回顧下啦！

第一件大事：盡快確定盈利模型──模型係確定喇，只係略嫌沉悶咯

如果要用兩個字講晒8間虛銀嘅盈利模型，我諗就係「貸款」兩個字喇。

睇返1年前嘅今日，當時嘅8大虛銀大概可以分做三類，第一類就係主打貸款嘅ZA、AirStar同PAOB，第二類就係但係依賴支付手續費作為唯一收入嘅Mox、WeLab、Livi同Fusion，同埋連1蚊收入都未有嘅Ant喇。

咁嚟到今日又點呢，就係除咗Ant仍然唔知賣緊啲乜（我真係睇唔到佢到底有咩Product係搵到錢的），另外7間都係主力做貸款生意，分別只係做零售貸款、商業貸款定係消費貸款，咁喺2021年ZA同AirStar就成功從零售貸款過渡到商業貸款，開拓香港嘅中小企生意，為豐富整個盈利模型行咗一大步。

咁睇返年中報表，PAOB就喺唔爭奪擠擁嘅零售市場、專心做中小企市場下，成為暫時8家虛銀入面最有可能最快Breakeven嘅一間，證明專心一致、韜光養晦嘅策略都Work㗎喎！

不過老實講，如果「銀行」只係等於「財仔」的話，咁就實在係太無聊啦，例如WeLab Bank官網站寫住：「香港虛擬銀行服務唔應該只停留喺存款、轉帳、交易同網上服務」咁𠵱家多咗「貸款」都叫多咗啲嘢嘅。

我諗喺理論上虛銀嘅最大優勢就係「無分行」同埋「無Legacy system」，𠵱家我都未完全睇到底虛銀點樣善用呢2大優勢嚟顛覆傳統銀行，又同時達到盈利嘅目的。純粹要做貸款生意的話，開一間全新嘅網上財仔就可以喇，一樣可以無分行、無Legacy system，又何需開一間銀行咁大陣仗呢？

我諗2022年各Virtual bank worker都要諗諗喺貸款以外，點樣利用股東圈、生態圈、無分行、無Legacy system嘅優勢豐富盈利模式喇！

第二件大事：盡快開發適當產品同吸引對應客群──有啲都做得幾出色喎

喺2021年各間虛銀都各出奇謀，出咗唔少「稍稍」創新嘅Product出嚟吸客，包括外滙產品、分期貸款、消費貸款、出糧貸款、無卡提款等等，隨便攞啲今年寫過嘅文出嚟畀大家喚醒吓大家記憶啦。

當中精選幾個2021年我最深印象嘅產品，就要數到livi嘅BNPL（我覺得真係做得幾差嘅）、ZA出糧Fast Pass（非常聰明同有諗法嘅產品）、WeLab GoFlexi分期貸款（雖然未必好易用，但係夠膽將Mortgage Link玩法搬落私人貸款，有趣！）同埋Mox Credit喇。

咁大家見我寫咗幾篇關於Mox Credit嘅文章，就知道我係好欣賞成個產品，尤其是當佢由一個Debit product變成Credit product過程中嘅客戶溝通、App嘅流程、還款指示、再到之後消費分期、現金分期等等UX／UI都做得非常之流暢，發揮到無Legacy system下應有嘅清脆利落。

傳統銀行喺2021年又有乜嘢好創新／震撼嘅產品推出呢？

呢一刻我淨係諗到渣打嘅Cathay Card（都係轉個名再小修小改啦）同埋滙豐嘅EveryMile卡，除此之外，我就諗唔到有乜好吸引嘅產品喇。

成日都有人話，發牌畀虛銀嘅目的之一，就係向傳統銀行製造鯰魚效應。我諗喺產品創新上，2021年的確係傳統銀行比下去嘅一年喇。

第三件大事：儘快完善所有營運同合規嘅暫代方案──都總算風平浪靜喇

相比起2020年虛銀嘅甩轆不斷，2021年總算風平浪靜喇。

咁當然喺營運同合規上面No news is good news啦，江湖傳聞所有虛銀喺開業6至12個月之內都會被HKMA on-site audit一次，睇下有冇啲Technology risk、operational risk、AML risk、anti-fraud risk、complaint handling等等嘅問題，咁喺最後一間虛銀Fusion都開業一周年，我哋都未聽到邊間虛銀有畀HKMA公開譴責，咁即係恭喜晒8間虛銀都，全部都安然無恙喇。

諗返起2020年都幾多事故架，例如就有存款小巴炒車啦、DDOS啦、出錯月結單啦等等嘅問題；今年就都係小蝦碌啦，例如明明隻Product未出，但係官網Visual就率先搶先出街、睇電視、逗嬲嬲兼夾太多人開戶出現小死機、抽獎又抽中咗Intern疑似造馬咁，進步咗好多架喇！

雖然話咯間虛銀嘅CXO好似音樂椅咁轉咗一轉都唔止，事後再搵到有事故都死無對證啦！我諗勉強可以話係一個時代嘅終結喇，一代人完成咗開業嘅任務，另一代人就要負責睇吓點樣生存落去，再無藉口話要搞Compliance唔得閒跑生意啦！

2022年虛銀展望，會唔會有邊間股東反枱咁呢？

2022年虛銀能有乜嘢展望呢？

其實都無乜嘢展望，HKMA透過發牌畀虛銀製造鯰魚效應，推廣普惠金融、威迫傳統銀行作出改變嘅目標已經達成，下一步各虛銀可唔可以成功獲利就要睇各家嘅造化喇。

其實喺申請牌照階段，HKMA都有要求所有銀行提交3年嘅計劃書，闡述點樣3年內達致收支平衡。1年好快就過去啦，Breakeven之路有幾間相對近啲，另外幾間就可以用「遙遙無期」嚟形容喇。

喺錢已經使咗咁多，各虛銀股權結構又相對複雜下，究竟係唔係所有股東都咁一心一意繼續注資、繼續燒錢等待收成嘅一日呢？定係會有股東反枱退市止蝕離場呢？

一齊睇多一年，到2022年尾我諗我哋就會有一個比較清晰嘅答案喇。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (152) — 虛銀 2021年必須解決的三件事回顧！到底虛銀做成點呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。