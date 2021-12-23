【消費優惠】星夢遊輪新年限時優惠　2日行程由$1,194起

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星夢郵輪最新推出2022新年優惠。由即日至1月10日，顧客預訂「雲頂夢號」指定日期的2晚或3晚航程，可享2項優惠，包括買1送1，並有第3及第4位客人免船費優惠。
此優惠可選擇海景客房或露台客房，並在1月12日至2月27日期間出發（1月30日至2月4日期間除外）。以海景客房計算，星期三出發的船費價錢2晚最低由1,194元起，3晚價錢則為1,394元起，包括4人客房住宿、每日5餐，更可欣賞表演及享用船上娛樂設施。
需注意，18歲以上成人需在登船前14天前完成接種2劑疫苗，至於12至17歲的兒童必須在登船前14天接種1劑疫苗。此外，所有乘客均要持有出發前48小時內的陰性病毒檢測證明。
「雲頂夢號」海景客房或露台客房2晚或3晚行程
- 預訂日期：由即日至2022年1月10日
- 出發日期：2022年1月2日至2月27日
- 航綫：啟德郵輪碼頭—南中國海—啟德郵輪碼頭
船費（價錢因應日子而有不同）：
- 3日2晚（星期三出發）
海景客房：每間1,194元起
露台客房：每間1,394元起
- 3日2晚（星期五出發）
海景客房：每間1,794元起
露台客房：每間1,994元起
- 4日3晚
海景客房：每間1,394元起
露台客房：每間1,594元起
其他收費：
- 港務費（稅項）：每位500元
- 郵輪服務費：每位120元（航程結束後於船上支付）
（2歲以上小童需要收費。以上優惠不適用於2022年1月30日至2月4日期間出發之航次。）
撰文：hket小編
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欄名 : 消費錦囊