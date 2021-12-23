【消費優惠】星夢遊輪新年限時優惠　2日行程由$1,194起

星夢郵輪最新推出2022新年優惠。由即日至1月10日，顧客預訂「雲頂夢號」指定日期的2晚或3晚航程，可享2項優惠，包括買1送1，並有第3及第4位客人免船費優惠。

此優惠可選擇海景客房或露台客房，並在1月12日至2月27日期間出發（1月30日至2月4日期間除外）。以海景客房計算，星期三出發的船費價錢2晚最低由1,194元起，3晚價錢則為1,394元起，包括4人客房住宿、每日5餐，更可欣賞表演及享用船上娛樂設施。

需注意，18歲以上成人需在登船前14天前完成接種2劑疫苗，至於12至17歲的兒童必須在登船前14天接種1劑疫苗。此外，所有乘客均要持有出發前48小時內的陰性病毒檢測證明。

預訂及優惠詳情

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「雲頂夢號」海景客房或露台客房2晚或3晚行程 預訂日期：由即日至2022年1月10日

出發日期：2022年1月2日至2月27日

航綫：啟德郵輪碼頭—南中國海—啟德郵輪碼頭 船費（價錢因應日子而有不同）： 3日2晚（星期三出發）

海景客房：每間1,194元起

露台客房：每間1,394元起

海景客房：每間1,194元起 露台客房：每間1,394元起 3日2晚（星期五出發）

海景客房：每間1,794元起

露台客房：每間1,994元起

海景客房：每間1,794元起 露台客房：每間1,994元起 4日3晚

海景客房：每間1,394元起

露台客房：每間1,594元起 其他收費： 港務費（稅項）：每位500元

郵輪服務費：每位120元（航程結束後於船上支付） （2歲以上小童需要收費。以上優惠不適用於2022年1月30日至2月4日期間出發之航次。）

撰文：hket小編

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