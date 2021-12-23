【消費優惠】Tory Burch精選款式6折　賀天惠顧午市／晚市享1折加配串燒

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Tory Burch：精選款式6折

Tory Burch現正推出季尾大減價，精選款式6折。購買兩件可享額外9折；三件或以上可享額外8折（指定款式除外）。

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減價款式

2. 賀天：惠顧午市／晚市享1折加配串燒

賀天推出快閃優惠，現凡惠顧午市或晚市可以用一折價錢加配串燒，午市及晚市各限20份。優惠只限星期一至五使用，只供堂食不設外賣。

另外，優惠不適用於12月24日至26日、31日及明年1月1至2日使用。而優惠亦不適用於時價串燒。

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地址：將軍澳唐俊街28號海天晉滙1樓104-105號舖

營業時間：中午12時至晚上10時30分

訂座電話：6702 0868

3. 天仁茗茶：指定飲品免費加寒天

由即日起至12月27日，於天仁茗茶購買指定3款茶飲，可免費加寒天。

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指定飲品：

洛神冰茶

鮮榨水果綠茶

913茶王

撰文：hket小編

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