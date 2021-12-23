【消費優惠】Tory Burch精選款式6折　賀天惠顧午市／晚市享1折加配串燒

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【聖誕節2021懶人包】聖誕打卡搵食好去處 一文盡覽商場食肆酒店自助餐優惠（更新至12月22日）
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. Tory Burch：精選款式6折
Tory Burch現正推出季尾大減價，精選款式6折。購買兩件可享額外9折；三件或以上可享額外8折（指定款式除外）。
2. 賀天：惠顧午市／晚市享1折加配串燒
賀天推出快閃優惠，現凡惠顧午市或晚市可以用一折價錢加配串燒，午市及晚市各限20份。優惠只限星期一至五使用，只供堂食不設外賣。
另外，優惠不適用於12月24日至26日、31日及明年1月1至2日使用。而優惠亦不適用於時價串燒。
地址：將軍澳唐俊街28號海天晉滙1樓104-105號舖
營業時間：中午12時至晚上10時30分
訂座電話：6702 0868
3. 天仁茗茶：指定飲品免費加寒天
由即日起至12月27日，於天仁茗茶購買指定3款茶飲，可免費加寒天。
指定飲品：
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選