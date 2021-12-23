  • 19°C
香港時間 : 20211223日 (週四) 07:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】Tory Burch精選款式6折　賀天惠顧午市／晚市享1折加配串燒

精明消費 07:00 2021/12/23

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Tory Burch：精選款式6折

Tory Burch現正推出季尾大減價，精選款式6折。購買兩件可享額外9折；三件或以上可享額外8折（指定款式除外）。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

減價款式

2. 賀天：惠顧午市／晚市享1折加配串燒

賀天推出快閃優惠，現凡惠顧午市或晚市可以用一折價錢加配串燒，午市及晚市各限20份。優惠只限星期一至五使用，只供堂食不設外賣。

另外，優惠不適用於12月24日至26日、31日及明年1月1至2日使用。而優惠亦不適用於時價串燒。

    點擊圖片放大

地址：將軍澳唐俊街28號海天晉滙1樓104-105號舖
營業時間：中午12時至晚上10時30分
訂座電話：6702 0868

3. 天仁茗茶：指定飲品免費加寒天

由即日起至12月27日，於天仁茗茶購買指定3款茶飲，可免費加寒天。

    點擊圖片放大

指定飲品：

  • 洛神冰茶
  • 鮮榨水果綠茶
  • 913茶王

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】Pizza Hut任選兩個大批$298　Daniel Wellington買3件產品享半價優惠
2021/12/22
【消費優惠】Pizza Hut任選兩個大批$298　Daniel Wellington買3件產品享半價優惠
今日優惠精選 - 【消費優惠】尚八聖誕限定和牛放題低至55折　DONKI聖誕新年推廣和牛火鍋片$88起
2021/12/21
【消費優惠】尚八聖誕限定和牛放題低至55折　DONKI聖誕新年推廣和牛火鍋片$88起
今日優惠精選 - 【消費優惠】牛陣指定分店放題半價　MUJI聖誕優惠低至5折
2021/12/20
【消費優惠】牛陣指定分店放題半價　MUJI聖誕優惠低至5折
今日優惠精選 - 【消費優惠】Sky100聖誕及新年限定門票$68　東海飲食賀年年糕低至65折
2021/12/17
【消費優惠】Sky100聖誕及新年限定門票$68　東海飲食賀年年糕低至65折
今日優惠精選 - 【消費優惠】LE CREUSET聖誕優惠低至45折　kkday訂米芝蓮食府新同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜低至73折
2021/12/16
【消費優惠】LE CREUSET聖誕優惠低至45折　kkday訂米芝蓮食府新同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜低至73折
著數優惠

下一篇文章

【聖誕節2021懶人包】聖誕打卡搵食好去處　一文盡覽商場食肆酒店自助餐優惠（更新至12月22日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元
【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元
【聖誕節2021懶人包】聖誕打卡搵食好去處　一文盡覽商場食肆酒店自助餐優惠（更新至12月22日）
【聖誕節2021懶人包】聖誕打卡搵食好去處　一文盡覽商場食肆酒店自助餐優惠（更新至12月22日）
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【5000元消費券】今日拎唔到第3期$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【5000元消費券】今日拎唔到第3期$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今公布申請結果　即睇自己有無中獎（附網頁連結）
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今公布申請結果　即睇自己有無中獎（附網頁連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款