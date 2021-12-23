【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？

交稅可謂打工仔噩夢，每年5月收到稅局寄出的報稅表、再申報各類收入後，到10月收到正式交稅通知。打開信件看到銀碼，很多人都「難以接受」，但翌年仍然要如期繳付。

因此，很多人每年3月31日前都想盡方法扣稅。政府現時提供的「扣稅三寶」方案中，包括自願醫保（VHIS）、強積金可扣稅自願性供款（TVC），及合資格延期年金（QDAP，扣稅年金），當中QDAP屬於較熱門扣稅工具。

不過，購買扣稅年金亦要清楚了解產品條款。10Life今次比較市場上7款相關產品，除了審視保證回報率外，亦會探討提供預繳方式的扣稅年金是否一個對消費者更有利的方案。

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QDAP免稅額上限6萬元

根據保監局定義，延期年金包括累積期和領取期兩個階段。在累積期，投保人在特定時間內定期支付保費，而付款期與年金領取期通常隔一段時間，讓保險公司通過投資令金額增長。到了領取期，投保人可定期收取年金。

現時扣稅年金免稅額上限為6萬元，意味每年3月31日前一筆過支付6萬港元保費，便能夠趕及稅季享盡免稅額。以薪俸稅17%稅率計算，每年最終可慳稅10,200元。

我們比較的7款產品，以35歲以非吸煙男性為例，供款期為5年，並於50歲起獲發年金，年金期為10年，至60歲為止。期間該男性繳付17%稅率、能夠享盡每年10,200元稅款扣除。

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扣稅＋回報 保證IRR高見4.2%

有些投保人着重回本年，上述「恒生易入息」及「立橋存為未來」的保證回本年為8年，為7款產品中最短，期間扣稅總額為5.1萬港元。不過，我們並不鼓勵於回本年就退保，投保人在可行情況下應該繼續持有保單，直至提取所有年金。

由50歲開始獲發年金，屆60歲時年金已經完全派發，以保證累計派發年金計算，「立橋存為未來」為7款產品中最高（519,308元），計及扣稅，保證內部回報率（IRR）為4.16%；緊隨其後為「永明豐碩」（445,022元，IRR 3.27%）及「忠意豐盛稅悅」（432,117元，IRR 3.02%）。

計及非保證回報的預期累計年金派發，7款產品中則以「永明豐碩」及「忠意豐盛稅悅保」最高，分別為566,024元（IRR 4.64%）及565,042元（IRR 4.53%）。

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預繳保費選項 僅個別公司提供

市面上多數扣稅年金都是分期供款，只有少數提供預繳保費選項，「立橋存為未來」是上述7款產品中唯一提供預繳選項。假如投保人採用預繳，未來5年預繳戶口以3.2%年利率（以美元保單為基準）生息，實際需要預繳保費僅281,963元。

惟值得注意的是，保單條款列明年利率屬非保證及可能隨時更改，意味僅首年3.2%年利率屬保證，其餘年份則屬非保證；假設往後年利率低於3.2%，投保人可能需要「補錢」填補差額。

在上述預繳情景下，「立橋存為未來」的預期回本年可縮至7年。不過，我們必須一再重申，扣稅及獲取年金才是對消費者更有利的選項。結論是，扣稅年金減少稅務開支是一大吸引之處，投保人更應該等待保險公司派發年金修成正果。

以上保費尚未包括保險業監管局收取的保費徵費，資料截至2021年12月14日。

【文章來源：10Life；原題：2022年扣稅年金全攻略 比較回本年及回報率，已獲授權轉載。】

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