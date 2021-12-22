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【神預言】印度神童對2022年經濟作預測　建議3類資產值得投資

理財資訊 15:50 2021/12/22

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印度神童阿南德（Abhigya Anand）在上周四（16日）曾發布影片，預言未來6個月的經濟會受到很大影響，尤其是在明年3月至4月期間。他更在片尾道出3個明年最佳的投資方向。

【「印度神童」再預言：經濟股市持續負面　明年4月全球或陷大崩潰：按此

疫情料明年5月前完結

阿南德指出，距離2020年12月19日至12月27日左右發生的星相大合相不足一年，又經歷580年來最長月蝕，更進入了這次「卡拉薩爾帕瑜伽」罕見天象，天王星、海王星和冥王星都在其內。他又提到，政府對於虛擬貨幣的監管將會加強，此市場將會進入相當陰暗的日子。

至於對疫情的預測，他就預言變異病毒株Omicron是新冠疫情結束的開始，是新冠疫情的「苦口良藥」，更大膽預測新冠疫情將會在明年5月前完結，認為世界各地對於Omicron的恐慌過度。

金銀及農地為明年最佳3大投資

明年最佳的3大投資，他建議是黃金、白銀及農地。這是由於明年是木星年，金銀板塊料將會迎來數碼革命，令此2種資產重回公眾的眼球，在經濟艱難的時候亦是方便而有力的投資資產。而看好農地則主要是在可持續發展角度看，多於金融的層面。

 

責任編輯：鄭樂怡

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