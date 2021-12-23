▲ 【理財個案】39歲冀儲夠350萬享財務自由 重倉收息股應如何提升組合增長力？

收息股是不少退休人士的被動收入來源之一，但若然離退休當有一段長時間，應先以增長為投資目標，或不適合持有過多收息股。有讀者現時39歲，希望在50歲時儲夠350萬元享財務自由，由他現時投資組合以收息股為主，他應該如何提升組合的增長動力，向他的理財目標邁進？

讀者：

你好，我現時39歲，希望50歲前可儲夠350萬元，達至財務自由，到時再將大部分資產放在派息基金及股票，每月收取約15,000元股息作退休花費。

我有幾份儲蓄保單和基金單，到50歲時應有180萬至200萬元。現時持有的股票組合如下：

1. 我知道銀行股的比例過多，應該要轉部分資金到其他組合，但又想等價位升回我的平均買入價才減持，請問你有何看法？

2. 我有大約28萬元現金，另外扣除月供基金，每月可儲蓄約3,000元，打算將這些資金每月平均地增持安碩恒生科技ETF和香港電訊，也有考慮買入其他股份，如福壽園 （01448） 和遠東國際商業銀行 （02845） ，請問有其他建議嗎？

3. 另外，我有一層自住物業，還有180萬元按揭，現正放盤中，賣出後估計有230萬元資金，到時我想將其中50萬元做一份保費融資單，剩餘的買派息基金，並用每月派息及原本供樓的部分資金租樓，直至退休。退休後應會搬回父母家住，方便照顧，這樣會有風險嗎？

4. 以這個方向，我50歲做到財務自由的可能性高嗎？

【計劃明年底屆58歲提早退休 冀自製每月3萬被動收入應怎部署？：按此】

龔成︰

1. 你現時組合除了過度集中銀行股外，也過多收息股，除了FI二南方納指ETF和安碩恒生科技ETF，其餘都係收息股，令成個組合增長力好弱。

以你年紀，應先做好財富增值部分。未來時間，你應加入有增長力股票，並以平穩增長股為重力，去提升組合增長力。

記住，潛力股只佔其中一部分，例如可考慮︰

安碩恒生科技 （03067）

比亞迪 （01211）

阿里巴巴 （09988）

騰訊 （00700）

港交所 （00388）

舜宇光學 （02382）

小米 （01810）

中生製藥 （01177）

福壽園 （01448）

GX中國電車ETF （02845）

三星FANG ETF （02814）

如果有投資美股，可投資Invesco QQQ Trust Series 1（美：QQQ）。

平穩增長股，現處於合理水平，可分注入市。但潛力股，部分係略貴。現時只有安碩恒生科技、GX中國電車ETF、騰訊、阿里、中生製藥、福壽園、小米、QQQ算在合理區中間至頂部，可分注入貨，其餘都略貴，想買就要等一等。

另外，FI二南方納指ETF ， 佢係反向追蹤納指100指數每日表現，當中包含槓桿成分。如果納指跌1%，你就會獲利2%（另扣管理費）。但若然納指向上，你就會虧損。我對這類產品有保留，納指在過去數10年反覆向上，所以長遠計持有這股對你「不利」一定多於「有利」。建議你長遠就算不全數沽出，也最好沽出大部分，換馬至其他優質股較好。

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2. 若你每月只能儲3,000元，我建議你月供1,500元盈富 （02800） ，其餘先儲起，等大跌市機會。

至於現有28萬元，可以用多8萬至10萬元，分注買入上述增長股。

3. 每個人都有自住需要，你沽出自住物業，你就會承受租金波動的風險。而且，物業都係資產類，只要佢質素唔係好差，佢都可以做到財富增值效果。

至於保單融資，你是否做要考慮清楚，我自己就不太建議。保單融資其實就係透過借貸，去以槓桿形式放大回報。相比傳統儲蓄保險，增長潛力會相對較大，同時風險會相對較高。若保單實際回報，係多於貸款利息，投保人自然會因為槓桿操作，而令回報放大咗。

但由於保單本身好多時回報和利率都係不保證，再加上貸款利息多為浮息，在低息環境下固然會受惠，但進入加息周期，利潤將進一步被蠶食。因此，用保單融資去投保，係有一定風險。

4. 如果你希望50歲後每月有1.5萬元現金流，以股息率6%計，你需要本金300萬元。扣除你預期50歲可提取的儲蓄保險和基金，你大約需要在這期間，增值多100萬元才可以做到。

我假設投資股票回報有10%（連股息再投資），你每月投資3,000元及40萬元資產（持股和現金），50歲時大約會增值至160萬元，故以上安排相信很大機會達至你的50歲財務目標。

【本文獲作者龔成授權轉載】