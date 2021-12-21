【安心出行】賽馬會送智能手機及本地儲值卡　2,700萬元助2萬長者用安心出行（附申請資格及詳情連結）

在疫情下，本港多個出入場所都需要使用「安心出行」，然而，有部分生活於貧困的長者，未能與數碼世界接軌，甚至造成生活及出行上的各種不便。香港賽馬會宣布將透過香港賽馬會慈善信託基金撥款2,700萬港元，推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，免費向約2萬名基層長者提供支援「安心出行」流動應用程式的智能手機及本地儲值卡。

此計劃由香港4間流動通訊網絡商參與，他們將提供入門版智能手機、本地儲值卡連12個月的流動通訊基本服務，並為指定的18間長者地區中心提供技術支援，協助長者掌握使用智能手機及相關應用程式的方法及技巧。

計劃需要篩選及審批，並非先到先得。由12間社福機構轄下共74間長者地區中心及長者鄰舍中心社工會初步評估合資格長者的狀況，核實需要後將個案轉介作篩選及審批。長者一般可於收到長者地區中心通知後2星期內到指定長者地區中心領取智能手機及本地儲值卡。計劃設有熱綫3142 2415或瀏覽計劃網站。

計劃參與資格： 正接受社會福利署綜合社會保障援助（綜援）計劃援助

於審批資格時年滿65歲

非居住於安老院舍而未擁有智能手機

經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心所屬社工轉介，及經由相關的18間長者地區中心審批

責任編輯：區祖飛

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