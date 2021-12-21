【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今公布申請結果　即睇自己有無中獎（附網頁連結）

為慶祝北京於2022年首次舉辦冬奧會，中銀香港將發行面值20元的「北京2022年冬奧會紀念鈔票」，日前紀念鈔認購申請期已結束，中銀香港今日（21日）會公布申請結果。

【發行量少兼近年無紀念鈔 錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍：按此】

市民將於21日起陸續收到紀念鈔認購申請結果及付款通知，中銀香港會向成功認購人士以電話短訊或郵寄方式通知申請者。申請者亦可透過紀念鈔網頁、聯絡在綫客服或致電查詢熱綫查看申請結果。

中銀香港會在公布結果後向成功認購者收取款項，申請人需於2022年1月3日下午5時或之前，根據申請時所選擇的付款方式繳付全數金額，否則將被視為自動放棄認購紀念鈔。

申請者繳付全部款項後，中銀香港會於2022年1月11日起再通知申請者領取紀念鈔的日期、時間及地點。由2022年1月22日起，認購者便可帶同香港身份證、領取紀念鈔通知及申請者本人持有、用以繳付紀念鈔應付金額的信用卡到指定地點領取紀念鈔。

冬奧會紀念鈔將發行200萬張，共3個種類，分別為單鈔（157萬張）、四連張（2萬套）及三十五連張（1萬套），合共160萬套。要留意今次的紀念鈔不擬作普通流通的鈔票，使用時可能不被存款機、自動售賣機和售票機接納，此外，紀念鈔全部裝幀均以高於其面值的價格發售，如要贖回，中銀香港只會按鈔票面值作兌換。

責任編輯：嚴熹曼

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