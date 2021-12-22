▲ 【ESG】報告：內地上市公司ESG披露水平逐年提升 邊隻A股ESG ETF成立以來升13%？

近年愈來愈多投資者重着企業的ESG表現，亦成為他們投資指標之一。中國上市公司協會和中證指數公司發布《2021年中國上市公司ESG發展白皮書》，分析中國內地上市公司ESG（環境、社會、治理）的發展表現和資訊披露情況，發現內地 上市公司ESG資訊披露水平逐年提升，以大型企業及國有企業的 披露程度較高。

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金融地產業ESG披露率較高

《白皮書》指出，近年A股上市公司ESG信息披露水平逐年提升。數據顯示，截至今年年6月底，A股上市公司中，已有1112間披露ESG相關報告，相比起2019年只有371間，有明顯的增加。此外，滬深300成分股中有248間發布2020年度ESG報告，佔比超過82%。

《白皮書》亦指出，大型企業和國有企業ESG資訊披露程度更高。在市值高於500億元人民幣的公司中，2020年度ESG相關報告披露率達79%；而市值低於50億元人民幣公司的披露率僅為12%。國有上市公司中近半披露2020年度ESG相關報告，非國企上市公司披露率則為21%。至於按行業統計，金融地產（61%）和公共事業行業（48%）領域公司的披露率較高。

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ESG指數跑贏母指數



ESG的表現，也從績效中反映，ESG高評分組合相比低評分組合收益更高、波動率更低，相對於母指數，ESG指數有更好的收益表現。根據中證ESG 8月月報，截至今年8月底，以滬深300 ESG基準指數相對滬深300指數，自成立以來的收益，高出1.38%；而中證500 ESG基準指數，相對中證500指數成立以來，升多6.58%。

本港有兩隻以ESG為投資策略的ESG ETF，分別為嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF （03108） 及海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 。

截至今年12月21日，嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF追蹤中證嘉實滬深300 ESG領先指數，自今年3月10日上市以來，升4.7%；而海通MSCI中國A股ESG ETF選股時，會將所有公司的ESG表現評分，然後剔除ESG表現差、具爭議性及有重大違規的公司，自去年10月15日上市以來，升13.13%。

責任編輯：李瑩

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