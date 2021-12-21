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【網購詐騙】香港節日購物旺季2成交易涉可疑詐騙

精明消費 18:40 2021/12/21

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環聯日前公布全球網購詐騙趨勢發現，於2021年節日購物旺季（11月25日至11月29日）期間，在全球各地進行的網上交易中近兩成屬可疑詐騙交易。香港的分析更包括11月11日（雙11），相關期內有20.47%的交易涉及可疑詐騙。

根據環聯詐騙分析系統TruValidate分析的數十億宗交易的數據，今年至今香港可疑網購詐騙交易比率為26.30%；節日購物旺季的可疑網購詐騙交易比率則為20.47%。

分析指出，於節日購物旺季期間的可疑網購詐騙交易兩大成因，包括每部電子裝置所登入的帳戶數目，一部電子裝置在特定期間在同一平台所登入的帳戶數目超出正常情況下的最低次數，便會觸發詐騙警號；第二原因是現存證據，即帳戶或電子裝置以往有欺詐交易記錄，則較有機會被懷疑涉及詐騙。

環聯亞太區首席產品官殷虹指出，騙徒通常在假日購物旺季犯案，這現象尤其明顯出現在網購及零售業。儘管於傳統節日購物旺季源自香港的可疑詐騙有所減少，但仍高於全球平均水平，消費者仍然表示擔心受騙。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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