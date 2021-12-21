【好去處】海洋公園水上樂園設無限次入場證　488元任玩至明年3月

▲ 【消費優惠】海洋公園水上樂園設無限次入場證 488元任玩至明年3月 入場2次已值回票價

海洋公園早前宣布，推出節日限定「水上樂園無限次入場證」，成人只需488元、小童則為340元，為期約3個月至3月23日。

聖誕元旦假日入場2次即回本

門票由即日開始發售，至明年3月6日截止。根據水上樂園票價表，12月24日至27日聖誕節期間，以及2022年1月1日及2日元旦假周末期間，每日成人票價為每人300元、小童為210元，即只要持無限入場證入場2次，便已回本。



水上樂園指，遊客憑證可於指定有效期、公園開放日子及時間內無限次入場，但提醒水上樂園逢周三及周四為休園日，而開放日子也可能因應情況不時更改。因應冬季，水上樂園特別於多個地方加設暖燈、室内暖水及暖氣恒溫設施。

節日限定B.Duck同你焫着水上樂園

另外，即日起，B.Duck更會與一眾好友遊走水上樂園不同角落。當中包括2米高的B.Duck毛公仔聖誕樹，以及6米高充氣B.Duck。在湧浪灣內，亦有10米高的巨型充氣B.Duck及七彩巨型聖誕裝飾，可讓訪客邊享受日光浴，一邊與B.Duck打卡。



在2021年12月24日、25日、26日、27日及2022年1月1日和2日，B.Duck更會率領一班好友於水上樂園與粉絲見面，為訪客帶來節日驚喜，炒熱聖誕氣氛。

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優惠詳情及購票：水上樂園網址

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責任編輯：李瑩

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