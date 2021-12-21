【NFT】奢侈品品牌進軍NFT與遊戲界　望吸20億Z世代年輕消費者

NFT的投資熱潮風靡全球，連各大奢侈品品牌都踩入NFT市場，望開拓更多出路和吸納年輕人市場。德勤（Deloitte）在《2021全球奢侈品力量》報告指，眾多奢侈品企業已涉足區塊鏈技術為基礎的非同質化代幣市場（NFT），設計NFT與時尚遊戲，對奢侈品企業而言，NFT可展現出更多機會。

LV8月首推NFT手遊

《2021全球奢侈品力量》報告列出了多個知名品牌，例如有Louis Vuitton（LV）、Gucci、Dolce & Gabbana（D&G）等都有設計NFT與時尚遊戲。LV與Riot Games在2019年於巴黎合作舉行「英雄聯盟全球總決賽」，包括為冠軍獎盃「召喚師盃」打造獨一無二的行李箱，同時推出由Nicolas Ghesquiere設計的「尊爵不凡」造型及其他遊戲裝備。

除報告所指的時尚遊戲外，LV在今年8月已推出首款NFT手遊《LOUIS：THE GAME》，玩家透過操作吉祥物Vivienne為主角前往全球6個不同主題的城市闖關，並收集LV蠟燭。

Z世代將成奢侈品品牌20億年輕消費者

德勤亦指，NFT對奢侈品企業而言，可通過追蹤物品來源，打擊假冒產品市場，也可用於數碼藏品銷售，推出限量版或獨家版本的藝術品，衍生虛擬奢侈品。另外，他們認為Z世代生活於數碼化經濟與全球化的世界，從小透過社交媒體及父母的消費習慣接觸到奢侈品牌，可與年輕一代建立連接、促進其與品牌展開互動的新景象。

■奢侈品企業NFT資產■

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責任編輯：區祖飛

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