  • 19°C
香港時間 : 20211221日 (週二) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】奢侈品品牌進軍NFT與遊戲界　望吸20億Z世代年輕消費者

個人增值 17:15 2021/12/21

分享：

NFT的投資熱潮風靡全球，連各大奢侈品品牌都踩入NFT市場，望開拓更多出路和吸納年輕人市場。德勤（Deloitte）在《2021全球奢侈品力量》報告指，眾多奢侈品企業已涉足區塊鏈技術為基礎的非同質化代幣市場（NFT），設計NFT與時尚遊戲，對奢侈品企業而言，NFT可展現出更多機會。

LV8月首推NFT手遊

《2021全球奢侈品力量》報告列出了多個知名品牌，例如有Louis Vuitton（LV）、Gucci、Dolce & Gabbana（D&G）等都有設計NFT與時尚遊戲。LV與Riot Games在2019年於巴黎合作舉行「英雄聯盟全球總決賽」，包括為冠軍獎盃「召喚師盃」打造獨一無二的行李箱，同時推出由Nicolas Ghesquiere設計的「尊爵不凡」造型及其他遊戲裝備。

除報告所指的時尚遊戲外，LV在今年8月已推出首款NFT手遊《LOUIS：THE GAME》，玩家透過操作吉祥物Vivienne為主角前往全球6個不同主題的城市闖關，並收集LV蠟燭。

Z世代將成奢侈品品牌20億年輕消費者

德勤亦指，NFT對奢侈品企業而言，可通過追蹤物品來源，打擊假冒產品市場，也可用於數碼藏品銷售，推出限量版或獨家版本的藝術品，衍生虛擬奢侈品。另外，他們認為Z世代生活於數碼化經濟與全球化的世界，從小透過社交媒體及父母的消費習慣接觸到奢侈品牌，可與年輕一代建立連接、促進其與品牌展開互動的新景象。

■奢侈品企業NFT資產■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

NFT LOUIS VUITTON GUCCI 全球化 時尚 產品 經濟 德勤 遊戲 區塊鏈

下一篇文章

【大灣區】廣東省市場監管局提16項措施　4方面支持大灣區創新發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽
【全球十大名牌】德勤最新百大奢侈企業　Hermès首次打入10強　香港珠寶商排名下跌
【全球十大名牌】德勤最新百大奢侈企業　Hermès首次打入10強　香港珠寶商排名下跌
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - 潮買「馬騮」NFT限量頭像　想投資博升值應點入手？
潮買「馬騮」NFT限量頭像　想投資博升值應點入手？
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【職場機遇】試貓糧食出財路？　2021年10大新冷門職業
【職場機遇】試貓糧食出財路？　2021年10大新冷門職業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款