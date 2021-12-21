Volvo首架電動車　408匹XC40 Recharge登場

電動車勢在必行，不少車廠開始轉攻電動車市場，款式愈出愈密，Tesla以外，現在亦有更多選擇。富豪（Volvo）一早已訂立目標，在2030年只售賣電動車。而打響頭炮的，就是由招牌XC40改成的XC40 Recharge，即將推出市面。

在油價及牌費日益增加的大前提下，還有環保、潮流的考慮，相信不少車主都有轉駕電動車的念頭。近來電動車百花齊放，不想與滿街的Tesla撞款，主攻「安全至上」的汽車品牌富豪新推出的XC40 Recharge，可能是車主們的另一心水。

▲ 富豪 XC40 Recharge 以 XC40 為藍本研發而成，甚有汽油版影子，但配上更強的電動馬力及扭力。（陳國峰攝）

密封式鬼面罩吸睛

Recharge以汽油版XC40作為藍本，最明顯分別是換上了密封式的鬼面罩，讓人一眼就可認出。車迷評價兩極，有些人認為外形前衞、有未來感，但亦有人不喜歡這個太新潮的造型。各花入各眼，記者認為設計簡約摩登，配上C/D柱上的Recharge字樣，辨識度高。

車身保持運動化的綫條，車頂為黑色Two-tone設計，感覺更加年輕。試車版本採用了全新色系Sage Green Metallic，軍綠色在陽光底下更有閃爍效果，型格吸引。車尾泵把亦有亮黑色的擾流，加強動感。Pro版有轉向LED頭燈及Harman Kardon音響，而這部車升級配備的20吋軚軨，需另加$7,000，更為霸氣。

▲ 車頭的密封式鬼面罩，有助減輕風阻。（陳國峰攝）

▲ 車身後側、車門踏板均標註了Recharge。（陳國峰攝）

保留汽油版內裝

內裝跟汽油版XC40無異，保持炭黑色調的中控台，只作出微細改動，如天窗的按鍵改成輕觸式、飾板的四方點狀設計則是高級版移植過來。雖然沒有太大驚喜，但勝在穩陣討好，而且布局有親切感，不會有無從入手的感覺，對於由汽油車過渡至電動車的車主來說，是一大好處。

以人造皮及麖皮製成的座椅夠高級，厚實舒適，亦有齊電動控制，皮革多功能軚盤亦實淨好握。12.3吋數碼錶板經過重新設計，圖像清晰簡潔，駕駛時更加易看，可專注不分心。熒幕更能顯示Google Maps，導航更方便，但續航力只能顯示百分比而非時間，有點失色。

▲ 內裝變化不大，以平實的黑色為主調，配以四方點狀紋理。（陳國峰攝）

▲ 人造皮及麖皮座位包覆感高，設有電動控制。（陳國峰攝）

內置Google OS方便用家

其他行車資訊則於中控台直放的9吋觸控屏幕中顯示，而且已內置Google作業系統，雖然香港不支援Android Auto，但一般地圖及導航、Google Assistant英文語音控制及應用程式等均具備，實用性已很高。同時亦支援OTA雲端綫上更新功能，出車時已包4年上網服務，車主可以輕鬆使用。可惜不支援Apple CarPlay，蘋果用家就不能用電話接駁了。

其他配備亦相當齊全，包括電話無綫充電板、雙區恒溫冷氣連空氣淨化系統、Easy Entry，後座亦有冷氣風口及充電位，加上天窗更加開揚。車頭連尾箱有大量儲物空間，電尾門設有腳踢開關功能，更有不少細心設計，如專門用來放長形物件的活門、分隔網掛鈎等，共1,295升容量。車頭則額外有31升，可放置充電綫等雜物。

▲ 車用版的Google Maps，可顯示到達目的地後的剩餘電量。（陳國峰攝）

強勁400匹馬力

車主最關注的必定是電動車的動力及續航力，配備了78 kWh電池及前後雙電動馬達，馬力足408ps、扭力達660Nm，由0至100公里加速只需4.9秒，力度可媲美跑車。駕着XC40 Recharge行走時，強勁的加速力漸進出現，不會完全失控，400匹亦能得心應手。在One Pedal Drive模式下，收腳時可回收電力，控制自如的話幾乎不用煞車。如果不習慣突如其來的減速，也可以關掉，令駕駛感更似汽油車，容易熟習。

新車續航力為418公里，一般充電由0%至100%大約需12小時，50kW快充則只需兩小時。沿用XC40底盤，車身重量高，AWD四驅可增強駕駛時的穩定性。而且電池放在車底，令重心也偏低，但轉向仍能靈活敏銳，在山路轉彎時反應快而且抓地，加上行車寧靜亦是電車的優勢，駕駛者及乘客都能坐得舒適。

以安全至上為宗旨的富豪，新車也齊備360泊車鏡頭、車道偏離預警、車道保持輔助系統、主動煞車系統、疲勞駕駛提示等。XC40 Recharge更設有專用App，可以遙控鎖門、開關冷氣及監測充電情況。車價雖不算便宜，一換一後也要46萬起，但已包括3年保用、損耗件更換、8年鋰電保用及4年上網服務，計落其實亦划算。

▲ 電話專用應用程式，可鎖車門及控制冷氣。（陳國峰攝）



規格表

售價：P8 Plus $466,800，P8 Pro $489,800（一換一計劃）

車型：5門5座位SUV

引擎：78kWh鋰電前後雙馬達，四輪驅動

馬力：408hp

扭力：660Nm

懸掛：麥花臣（前）／雙搖臂（後）

車身長X闊X高：4,425 X 1,863 X 1,647mm

輪距：2,702mm

車重：2,188kg

續航力：418km

0-100km/h加速：4.9秒

極速：180km/h

查詢：維信汽車（2927 3388）