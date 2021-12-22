【職場求生術】美國女生10年轉6次工　靠跳槽月薪2萬變14萬　7個技巧防被HR壓價

又到年尾，不少打工仔在取得花紅雙糧後，可能已經心思思考慮新年後轉工。所謂「魚唔過塘唔肥」，轉工無非都是想找更好的薪酬待遇，求職時應該如何向HR爭取更高人工？

CNBC報道，美國一位34歲打工仔在10年間轉了6次工，10年間薪酬共增加19.4萬美元（約151.3萬港元），平均每次轉工薪酬就升39%，加幅相當驚人，究竟是有甚麼特殊秘笈人工可以幾年跳幾級？

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Mandi Woodruff-Santos現年34歲，是一位理財記者及職業生涯導師。Mandi在2010年畢業後開始第一份全職工作，當時22歲的她人工並不是特別高，年薪只有31,200美元（約24.3萬港元），即月薪約2萬港元，與一般大學畢業生無異。

不過Mandi沒有放慢腳步，短短11年間轉了6次工作，在工作第10年後，她的年薪已增至225,000美元（約175.4萬港元），即月薪約14.6萬港元，10年來薪酬提升超過6倍。Mandi表示，這個數字只是基本底薪，未計算其他花紅及獎金。若平均計算，Mandi每隔1.6年便轉一次工，每次跳槽人工還可以有約39%增幅。

打工仔怕轉工次數太多會被HR壓價？Mandi透露，每次轉工與新公司談及薪酬時，有以下7個談判技巧幫助自己爭取更好的待遇。

■人工2萬變14萬靠7個技巧■

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責任編輯：嚴熹曼

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