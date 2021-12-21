【聖誕節2021】迪士尼公主陪你過聖誕　幻彩裝置配主題曲彷如置身舞會現場

聖誕節諗好有咩節目未？灣仔利東街在聖誕節期間，會上演以迪士尼為主題的炫彩燈飾派對，中庭打造了一組5米高、以迪士尼公主為主題的3D幻彩裝置，配合12組公主的華麗燈飾。每晚5時，一眾炫彩燈飾會亮起，整條利東街將化成舞會現場，另外還有10米高的巨型聖誕樹，打卡必到！

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除了有迪士尼公主的3D幻彩裝置外，每晚6時至10時，每隔20分鐘就會奏起家傳戶曉的迪士尼公主音樂劇主題曲，讓彷如置身迪士尼的奇妙世界中。而沿街整條大道亦以12位公主的皇冠圖騰燈飾貫穿，屆時將會成為華麗高貴的舞會場景。

由即日起至2022年1月2日，只需打卡上載照片至Instagram及Facebook時hashtag #LTAXmas2021，即有機會贏取香港寛頻12個月Disney+及1000M家居寬頻服務計劃（價值3,732元）。

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指定日子有飄雪活動

此外，利東街將會於12月24日至27日、1月1日至2日推出聖誕美食車，在冬日為各位送上暖心小食，包括聖誕糖炒栗子及煨蕃薯。除了有美食之外，利東街更於12月18日至26日、30日至31日及1月1日至2日加映飄雪活動，大家可以與摯愛及親友漫步在雪花片片、閃亮動人的聖誕大街中。同時，在12月24日至26日，利東街更會有唱頌聖詩及舞蹈等表演。

由即日起至1月2日，顧客以即日電子貨幣單一消費每滿100元可獲得冬日印章乙個，集齊45個印章即可獲贈迪士尼公主系列角色珍藏卡乙套（共12張）。利東街會員於利東街商戶以電子貨幣消費滿1,000元或1,800元，帶同收據到客戶服務中心，更可換領高達200元現金折扣券；或憑指定消費尊享額外一小時免費泊車優惠。另外，即場追蹤利東街社交媒體並向客戶服務大使出示即可獲贈精美年曆卡乙張。

在12月25日至27日，出席利東街的公主派對並讚好利東街社交媒體專頁，即可享受專屬免費即影即有服務。此外，於利東街單次消費滿300元，更可獲得精美禮品乙份。

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責任編輯：曹佩鈞

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